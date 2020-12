La diseñadora también criticó el uso de minifaldas y bikinis después de los 40 años

La diseñadora venezolana Carolina Herrera volvió al centro de la polémica tras declarar para Daily Mail que "sólo las mujeres sin clase llevan el pelo largo a partir de los 40 años". Con esto, subraya su posición en contra acerca de que las mujeres sean libres de decidir qué usar en cualquier edad.

Asimismo, aseguró que las " minifaldas son para jovencitas ", así como las bikinis, por lo que ella dejó de usarlos apenas cumplió los 50 años, además de los jeans, pues como diseñadora cree que estos también son para uso exclusivo de personas jóvenes.

Por supuesto que sus declaraciones causaron revuelo tanto en jóvenes como adultos, quienes respetan la trayectoria de Carolina Herrera, pero le piden caminar a la par que la sociedad, ya que las nuevas generaciones no aceptan ser etiquetadas por una marca o seguir los patrones de belleza y pulcritud establecidos.

Sin embargo, también hubo los que la apoyaron, recordando que Herrera siempre ha opinado que "no hay nada que envejezca más a una mujer que vestirse de joven" y que "la elegancia no es sólo belleza, sino también la forma de pensar, de moverte y de vestir". Pero las palabras de la diseñadora no dejan de parecer exageradas incluso en el mundo de la moda.

En primer lugar, Carolina no pensó en su propia hija, Carolina Adriana Herrera, de 51 años, que lleva el pelo largo. También están Sarah Jessica Parker , por ejemplo, que es uno de los iconos de estilo más sobresalientes y suele llevar el cabello muy largo a sus 55 años. O Julia Roberts , por ejemplo, que a sus 53 años no se lo corta. Y también podríamos mencionar a Penélope Cruz , una de las actrices más elegantes en alfombras rojas, que con 46 años luce una larga melena.

Cabe recordar que Carolina Herrera ya está retirada como diseñadora de su marca. Su último desfile fue en febrero del 2018 con la colección otoño-invierno 2019. Posteriormente creó su propia firma en 1981 y se convirtió en una de las diseñadoras más aclamadas cuyas opiniones sobre moda son el foco de atención.