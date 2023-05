¿Te siguen mucho los mosquitos? Tal vez todo tenga que ver con las 3 marcas de jabón para manos que te están haciendo más atractivo para estos insectos.

En algunas ocasiones, los mosquitos se quedan enganchados en una sola persona a comparación de otras, pero descubrir el porqué pasa esto ya no es un misterio.

Gracias a un estudio, se descubrió que algunos jabones para manos son más atractivos para los mosquitos por su olor.

En este sentido, te decimos las 3 marcas de jabón que son atractivas para los mosquitos:

Dial

Dove

Simple Truth

Dial, entre los jabones para manos atractivos para los mosquitos

El jabón para manos Dial tiene una fragancia neutra; según su descripción, te regala suavidad y humectación para tu piel.

Es elaborado con ingredientes de alta calidad para hacerte sentir fresco todo el día.

Pero es uno de los jabones que, por su sustancia química, aumenta la atracción de los mosquitos.

Jabón Dial (Especial / Especial)

Dove, entre los jabones para manos atractivos para los mosquitos

Si no quieres atraer a los mosquitos, no uses el jabón para manos Dove.

El jabón Dove es un clásico en las familias mexicanas por su suavidad y la efectividad de eliminar las bacterias.

Pero gracias a sus ingredientes que lo conforman, hacen que seas más atractivo para los mosquitos para picarte.

Aceite mineral

Fenoxietanol

Siliconas

Sulfatos surfactantes

Aluminio

jabón Dove (Especial / Especial)

Simple Truth, entre los jabones para manos atractivos para los mosquitos

El jabón para manos Simple Truth tiene una fragancia de miel de almendra y es para pieles sensibles.

A pesar que no contiene ingredientes con químicos agresivos ya que son orgánicos, es uno de los jabones que atrae a los mosquitos.

Marcas de jabón que son atractivos para los mosquitos: Simple Truth (Especial / Especial)

¿Por qué el jabón para manos atrae a los mosquitos?

Una investigación de Virginia Tech en Blacksburg, Estados Unidos, ha demostrado que el olor de algunos jabones puede atraer mosquitos.

Mientras que el de otros tiene un efecto repelente, como es el ejemplo del jabón Native; que tendió a repeler a los mosquitos .

Esto se debe a la combinación de las fragancias de los jabones con otros productos de higiene corporal que modifican nuestro olor predominante.

Aumentando o disminuyendo la atracción a los mosquitos.

“Los jabones cambian drásticamente nuestra forma de oler, no solo añadiendo sustancias químicas, sino también provocando variaciones en la emisión de compuestos que ya producimos de forma natural”, Chloé Lahondère, bióloga y coautora del estudio.

Otro de los puntos más destacados de la investigación, fue que a los mosquitos no sólo les importa la sustancia química más abundante.

Si no también las asociaciones y combinaciones específicas de los olores corporales personales.