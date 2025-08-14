Yazmin Bautista, gerente de laboratorios de la Entidad Mexicana de Acreditación (ema), destacó que la normalización, estandarización, acreditación y metrología garantizan que productos y servicios cumplan con estándares que protegen la salud, la seguridad y el medio ambiente.

Evaluación y acreditación de organismos

La ema evalúa y acredita laboratorios, organismos de certificación y unidades de inspección tanto a nivel nacional como internacional. Hasta la fecha, ha otorgado más de 8,500 acreditaciones con presencia en más de quince países, asegurando la calidad y confiabilidad de los procesos.

Jornada de Normas y Acreditación

Durante la Jornada organizada en León, Guanajuato, en colaboración con PROFEPA, CANACINTRA, CMIC y PAOT , se reunieron representantes del sector público y privado para fomentar el cumplimiento normativo y ambiental en empresas, con beneficios como ahorro de agua, energía y reducción de residuos peligrosos.

Fomento de prácticas sostenibles

El evento resaltó la colaboración empresarial en programas de corresponsabilidad ambiental y la importancia de incorporar normas técnicas y ambientales en los procesos productivos, fortaleciendo la competitividad y promoviendo prácticas responsables con el medio ambiente en distintos sectores industriales.