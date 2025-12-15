Javier Martínez Mota, excandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Misantla en el proceso electoral de 2021 en Veracruz, fue asesinado a balazos el viernes 12 de diciembre de 2025 en San Miguel Ejutla, Oaxaca.

El ataque ocurrió en la zona centro de esa localidad y provocó la movilización de corporaciones policiales estatales.

De acuerdo con los primeros reportes, Javier Martínez Mota, de 52 años, conducía una camioneta Ford Territory, color blanco, con placas TMP-622-B del estado de Oaxaca. Al llegar al cruce de las calles Hidalgo y Porfirio Díaz, estacionó la unidad y descendió del vehículo, momento en el que fue atacado por sujetos armados.

Asesinan a excandidato de Movimiento Ciudadano en Oaxaca: esto se sabe (Especial)

Investigan en Oaxaca homicidio de Javier Martínez Mota, excandidato de Movimiento Ciudadano,

Testigos señalaron que los agresores viajaban a bordo de una motocicleta y abrieron fuego en repetidas ocasiones contra Javier Martínez Mota. Tras el ataque, los responsables huyeron del lugar con rumbo desconocido.

El cuerpo de Javier Martínez Mota quedó tendido junto a la llanta trasera izquierda de la camioneta, con heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Minutos después arribaron elementos de la policía preventiva, quienes confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Javier Martínez Mota era originario de Misantla, Veracruz, y participó como candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de ese municipio las elecciones 2021 pero el voto popular no le favoreció.

Posteriormente, se trasladó a radicar a la comunidad de Barranca Larga, perteneciente al municipio de Ejutla de Crespo, Oaxaca.

Tras el homicidio, agentes de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca iniciaron las diligencias correspondientes y abrieron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar el móvil del ataque.

Peritos realizaron el levantamiento de indicios balísticos en el lugar, mientras el cuerpo fue trasladado al servicio médico forense para la necropsia de ley.

Hasta el momento, las autoridades de Oaxaca no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer posibles líneas de investigación relacionadas con el asesinato de Javier Martínez Mota.