Fiscalía de Veracruz (FGE) ejecutó una orden de aprehensión en contra de Abisaí “N”, el sexto implicado en el violento secuestro y posterior asesinato de Irma Hernández, una maestra jubilada y taxista en Álamo Temapache.

Irma Hernández fue privada de su libertad en julio de 2025 en Veracruz por una célula delictiva denominada Grupo Sombra, organización que la obligó a grabar un video de extorsión antes de quitarle la vida.

Fiscalía de Veracruz confirmó la detención de otro presunto implicado en el secuestro y asesinato de Irma Hernández

La detención de Abisaí “N” fue realizada por la Fiscalía General del Estado de Veracruz el 23 de mayo, tras labores de investigación que lo vinculan con el caso de Irma Hernández.

Caso maestra Irma Hernández: detienen a otro implicado en Veracruz (@FGE_Veracruz / X )

Abisaí “N” fue localizado herido en un campamento en el municipio de Coatzintla, se le señala como presunto sicario del “Grupo Sombra”.

Las investigaciones indican que participó activamente en el cautiverio de la víctima.

Se presume que, previo a su detención, el ahora investigado había sido privado de la libertad por otros criminales, quienes presuntamente asesinaron a su madre y a su padrastro en el municipio de Naranjos Amatlán el 21 de mayo de 2026.

El detenido enfrenta cargos por secuestro agravado, sumándose a otros cinco individuos que ya se encuentran bajo proceso judicial.

Tras su captura, Abisaí “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial en la Fiscalía Regional de Tuxpan para definir su situación jurídica

Las autoridades continúan con las indagatorias para localizar a los cinco integrantes restantes que participaron en el homicidio y que aún permanecen prófugos.

Esto es lo que se sabe sobre el caso de la maestra Irma Hernández

Irma Hernández Cruz fue una profesora jubilada de 62 años, quien también trabajaba como taxista en el municipio de Álamo Temapache al norte de Veracruz.

El 18 de julio de 2025, la profesora fue privada de su libertad por un grupo de hombres armados en las inmediaciones del sitio de taxis de la ruta Estero del Ídolo, mientras conducía su unidad.

Durante su cautiverio, los delincuentes (vinculados al Grupo Sombra) difundieron un video que causó indignación nacional.

En las imágenes, Irma aparecía arrodillada, atada de manos y rodeada por al menos 11 hombres armados; fue obligada a leer un mensaje intimidatorio dirigido a otros taxistas, exigiéndoles el pago de “cuotas” o “derecho de piso” para poder trabajar.

Aseguraba que había sido secuestrada por negarse a pagar las cuotas que le pedían.

Una semana después de su desaparición, su cuerpo fue localizado sin vida en un predio rural en la comunidad Buenos Aires, entre los límites de Álamo y Cerro Azul.

Hasta el 23 de mayo de 2026, las autoridades han logrado la detención de seis personas presuntamente involucradas en el crimen.

Los primeros cinco detenidos se encuentran en prisión preventiva enfrentando procesos penales:

José Ramón “N” Víctor Manuel “N” Yeana Paola “N” Octavio “N” José Eduardo “N”

Basándose en el video original, las autoridades estiman que aún quedarían cinco presuntos responsables prófugos ya que aparecían al menos 11 hombres armados.