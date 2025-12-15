El Patronato para las Exposiciones y Ferias en la Ciudad de Tlaxcala, encabezado por Rosa Elena Nava García Méndez, dio inicio a la Villa Navideña Tlaxcala 2025, un espacio diseñado para que las familias disfruten de las celebraciones decembrinas en un ambiente festivo y seguro.

Con luces, música y una amplia oferta de actividades, la Villa Navideña se consolida como un punto de encuentro para miles de visitantes durante esta temporada.

Villa Navideña Tlaxcala 2025 impulsa la convivencia familiar

Entre el espíritu navideño y la tradición, Tlaxcala ofrece un entorno pensado para fortalecer la convivencia familiar. La presidenta del Patronato destacó que la Villa Navideña busca unir a las familias en un espacio que preserve las tradiciones y permita la recreación de personas de todas las edades.

Uno de los principales atractivos es el espectáculo gratuito de patinaje sobre hielo “Un cuento de Navidad”, que contará con la participación de 16 patinadores internacionales y dos funciones diarias, programadas a las 18:00 y 20:00 horas, con una puesta en escena que mantiene vivo el espíritu navideño.

Además, las y los asistentes podrán capturar recuerdos en los sets fotográficos temáticos, disfrutar de gigantografías, mojigangas, zanqueros y del tradicional Nacimiento Monumental de la familia Huitrón. Niñas y niños también tendrán la oportunidad de dejar su carta a los Reyes Magos en buzones especiales.

Villa Navideña Tlaxcala 2025 abre con patinaje sobre hielo y actividades gratuitas (Cortesía)

La oferta recreativa incluye un circuito de go karts y el paseo en tren navideño, este último gratuito los lunes de 16:00 a 17:00 horas, así como juegos mecánicos sin costo los martes en el mismo horario.

Asimismo, el 19 de diciembre a las 19:00 horas se llevará a cabo la tradicional posada navideña.

La Villa Navideña contará con una zona comercial y de food trucks, donde artesanos, emprendedores y cocineros locales ofrecerán productos y platillos típicos de la temporada.

Desfiles y eventos especiales marcan la temporada navideña en Tlaxcala

En coordinación con la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), se realizarán actividades como la exhibición diaria de nacimientos en el Salón Huamantla, el concierto navideño de la Banda Monumental el 16 de diciembre a las 19:00 horas y el concurso de nacimientos ese mismo día a las 17:30 horas.

El 26 de diciembre a las 19:00 horas se celebrará el concurso de disfraces “Navidad con Huellitas”, dirigido a perros de cualquier raza, talla y edad, con premios para los tres primeros lugares. Las inscripciones estarán abiertas del 15 al 23 de diciembre en las oficinas del Patronato.

Los desfiles navideños se realizarán todos los viernes y sábados a las 19:00 horas dentro del recinto ferial, mientras que el cierre de la temporada será el 2 de enero, con la tradicional partida de rosca frente al Lienzo Charro.

La Villa Navideña Tlaxcala 2025 operará de lunes a domingo de 16:00 a 22:00 horas, excepto los días 24 y 31 de diciembre.

Ante la alta afluencia prevista, las autoridades invitan a la población a consultar las redes sociales oficiales @VillaNavideñaTlaxcala2025 para conocer el programa completo y posibles actualizaciones.