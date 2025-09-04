Guadalupe Gómez, presidenta de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Tamaulipas, confirmó que en el estado tomarán distancia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Morena tomará distancia del PVEM en Tamaulipas y Guadalupe Gómez respondió por qué

Durante una conferencia de prensa en Reynosa, Tamaulipas, Guadalupe Gómez, presidenta estatal de Morena, adelantó que el partido tomará su distancia del PVEM ya que se está colgando de su fuerza.

Guadalupe Gómez dijo que hay una contradicción por parte del PVEM, ya que anunció que competirá solo en las próximas elecciones, sin embargo, sigue ocupando el lema de la 4T.

Asimismo, Guadalupe Gómez señaló que el PVEM está utilizando el nombre de Morena para afiliarlos a su partido; “usar el nombre de la Cuarta Transformación para afiliar a otro partido es engañar a la gente”, dijo.

Guadalupe Gómez asegura que Tamaulipas es de Morena “y nada más”; rompió lazos con PVEM

Guadalupe Gómez afirmó que el estado de Tamaulipas “es guinda y nada más”, pues la fuerza del PVEM proviene de la estructura de Morena y el Partido del Trabajo (PT).

La presidenta estatal Guadalupe Gómez, comparó los resultados de la última elección municipal y señaló que mientras el PVEM obtuvo solo 51 mil 480 votos, mientras que Morena, 701 mil 988.

Dados su argumento, Guadalupe Gómez pidió a sus candidatos, que se han colgado la bandera del PVEM, que se definan y regresen a Morena para que nadie los confunda.