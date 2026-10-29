La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó sobre la detención de Berenice “N”, alias La China o La Sheena, una exintegrante de la Policía Estatal vinculada con los Grupos de Operaciones Especiales (GOPES).

La captura ocurrió el 26 de octubre en la colonia Albañiles de Altamira, en cumplimiento de una orden judicial por su probable participación en el delito de homicidio calificado, relacionado con la masacre de Camargo de enero de 2021.

En ese ataque fueron asesinadas 19 personas: 16 ciudadanos guatemaltecos, un salvadoreño y dos mexicanos, cuyos cuerpos fueron encontrados baleados y calcinados en una camioneta Chevrolet Silverado localizada en una brecha del ejido Santa Anita. Cerca del vehículo también se encontró una Toyota Sequoia incendiada.

La detención se suma a otros procesos judiciales contra expolicías estatales por estos hechos, que ocurrieron cinco meses después de que el entonces gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, presentara a los GOPES como una fuerza de élite para combatir a grupos criminales.

Masacre de Camargo: detienen a Berenice “N”, exintegrante de los GOPES (Cortesía )

Caso Camargo: detienen a otra exintegrante de los GOPES de Tamaulipas

De acuerdo con la Fiscalía estatal, Berenice “N” fue detenida por agentes de la Policía de Investigación y quedó a disposición de una autoridad judicial.

Las investigaciones sobre la masacre establecieron la intervención de policías estatales, incluidos integrantes de los GOPES, tanto en el ataque contra las víctimas como en acciones posteriores para modificar la escena del crimen.

Durante el proceso penal, testimonios permitieron reconstruir cómo los agentes interceptaron los vehículos en los que viajaban las personas asesinadas. Uno de los participantes declaró que, después del primer ataque, se emitieron órdenes para matar a quienes habían sobrevivido.

En las indagatorias también se mencionó a Horacio Rocha Nambo, comandante de los GOPES, y a Mayra Elizabeth Santillana, coordinadora regional de la Policía Estatal, como mandos operativos relacionados con los hechos.

En 2023, 11 agentes recibieron condenas de 50 años de prisión por los homicidios, mientras que otro policía fue sentenciado a 19 años por delitos distintos. Sin embargo, las investigaciones y detenciones relacionadas con el caso continuaron: en septiembre de 2026 fue recapturado José Arturo Alfaro Acuña, también exintegrante de la corporación, y en octubre se concretó la captura de Berenice “N”.

Los GOPES fueron presentados durante el gobierno de Cabeza de Vaca

La Dirección de Operaciones Especiales, conocida como GOPES, fue creada mediante un decreto del 8 de julio de 2020 dentro de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, con autonomía técnica, operativa y de gestión.

El 7 de agosto de ese año, García Cabeza de Vaca encabezó su presentación en el Complejo Estatal de Seguridad Pública de Ciudad Victoria. En aquella ceremonia anunció una fuerza integrada por 150 agentes seleccionados y capacitados, apoyada por tres helicópteros, drones, binomios caninos, 25 vehículos blindados y bases operativas en Reynosa y Ciudad Victoria.

El entonces gobernador señaló que la corporación tendría la capacidad de intervenir en operaciones de alto riesgo y responder ante las organizaciones criminales. Sin embargo, meses después, integrantes de esa estructura quedaron involucrados en los homicidios de Camargo.

La corporación fue disuelta operativamente y sustituida por las Fuerzas Especiales de la Guardia Estatal. Su estructura administrativa quedó formalmente extinguida en noviembre de 2024.

Hasta la información disponible en el material de referencia, no existe información judicial que acredite una orden o participación directa de García Cabeza de Vaca en los homicidios. El cuestionamiento institucional se centra en los controles y la supervisión de la fuerza especial creada durante su administración.

CNDH documentó violaciones a derechos humanos en el caso Camargo

Antes y después de la masacre, organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron presuntos abusos de autoridad, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza atribuidos a integrantes de los GOPES.

En Ciudad Mier, habitantes denunciaron en enero de 2021 incursiones policiales violentas y la desaparición de dos personas. El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo también documentó acusaciones contra elementos estatales. Estos señalamientos deben distinguirse de las responsabilidades penales acreditadas mediante sentencias por los homicidios de Camargo.

En octubre de 2024, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 168VG/2024, en la que documentó graves violaciones al derecho a la vida y uso ilegítimo de la fuerza, además de afectaciones a familiares de las víctimas, incluidos menores de edad.

El organismo recomendó brindar atención médica y psicológica, otorgar compensaciones, garantizar la reparación integral del daño y adoptar medidas para evitar hechos similares.

En enero de 2026, al cumplirse cinco años de la masacre, la Fundación para la Justicia y otras organizaciones señalaron que las familias aún esperaban verdad, reparación y el esclarecimiento de las decisiones tomadas dentro de la cadena de mando.

La detención de Berenice “N” representa un nuevo avance judicial en el caso de Camargo, donde 19 personas fueron asesinadas y por el que ya existen condenas contra policías estatales. Las familias y organizaciones defensoras de derechos humanos mantienen sus exigencias de esclarecimiento y reparación.