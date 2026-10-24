Christian de Jesús, acusado de tentativa de feminicidio contra Melanie Barragán, obtuvo prisión domiciliaria, por lo que logró salir tras dos años recluido del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira, en Tamaulipas.

La jueza Luz del Carmen Lee emitió la resolución durante una audiencia realizada el pasado jueves 22 de octubre, luego de que la defensa del Christian de Jesús señalara la intención de los padres para supervisar el cumplimento de la medida cautelar.

Reportes indican que Melanie Barragán estuvo presenten en la audiencia, y que el Ministerio Público mostró oposición a la disposición por considera que permanecían riesgo con la seguridad de la víctima.

Christian de Jesús Rojas Martínez (Especial)

Otorgan prisión domiciliaria a Christian de Jesús en caso de tentativa de feminicidio contra Melanie Barragán

Christian de Jesús ya se encuentra en el domicilio de sus padres luego de obtener la medida cautelar por parte de una jueza.

Con ello, Christian de Jesús deberá permanecer en su vivienda mientras continúa su procedimiento penal hasta el fallo final, durante el proceso contará con vigilancia por parte de elementos de la Guardia Estatal.

Fue el pasado 31 de octubre del 2024 cuando Christian de Jesús golpeó a su novia Melanie Barragán al salir de una fiesta de Halloween.

Christian de Jesús Rojas le dio una brutal golpiza a su novia (Tomada de video)

La agresión quedó grabada en video, provocando indignación en todo México.

Tras la agresión, Christian de Jesús se mantuvo prófugo hasta que el 6 de diciembre de 2024 fue detenido en General Escobedo, Nuevo León.

Después, se le trasladó a Tamaulipas y se le vinculó por el delito de tentativa de feminicidio el 9 de diciembre de 2024.