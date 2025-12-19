Un fuerte golpe a la delincuencia organizada se registró en el municipio de Coahuayana, Michoacán, donde autoridades estatales aseguraron una bodega presuntamente utilizada para fabricar vehículos con blindaje artesanal, conocidos como “vehículos monstruo”, además de droga y diversas unidades en proceso de modificación.

SSP y FGE desmantelan presunto taller clandestino de blindaje artesanal

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que, tras labores de inteligencia e investigación, elementos de la Subsecretaría de Investigación Especializada brindaron apoyo a una orden de cateo ejecutada por la Fiscalía General del Estado (FGE) en un inmueble localizado en la colonia Centro, sobre la calle Bugambilias.

Durante el operativo, las autoridades localizaron ocho vehículos, entre ellos dos camiones de gran tamaño, comúnmente utilizados por grupos criminales para confrontaciones armadas.

Las unidades se encontraban en distintas etapas de fabricación, con adaptaciones para incorporar blindaje improvisado, lo que confirma su presunto uso en fines ilícitos.

Localizan bodega para fabricar “camiones monstruo” en Coahuayana (Cortesía)

Además, en el lugar fueron aseguradas 47 bolsas de plástico con una sustancia con características similares a la metanfetamina, así como dos bolsas con marihuana, por lo que el inmueble quedó bajo resguardo de las autoridades ministeriales.

Los vehículos y los presuntos narcóticos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones correspondientes.

Finalmente, la SSP reiteró que en Coahuayana y municipios aledaños se mantiene activo el Plan Paricutín, un esquema operativo coordinado entre fuerzas estatales y federales, con el objetivo de debilitar las estructuras del crimen organizado, frenar actividades ilegales y restablecer la seguridad en la región.

Las autoridades subrayaron que este tipo de acciones forman parte del Plan Michoacán para reducir la violencia, impedir la fabricación de vehículos utilizados por grupos delictivos y proteger a la población de la zona costera de Michoacán.