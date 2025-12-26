Juan Manuel González Alvarado, detenido el pasado 24 de diciembre, conocía las

irregularidades presentes en la tienda Waldo’s Hermosillo, Sonora.

Así lo señala un oficio fechado el 31 de marzo de 2022, de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) de Sonora firmado por su extitular, Juan Manue González Alvarado.

A pesar de ello, permitió que el comercio siguiera operando a pesar de no tener un plan interno de Protección Civil; 3 años después dichas irregularidades provocaron una explosión en la tienda que dejó 24 muertos el 1 de noviembre de 2025.

Así lo prueba el oficio del CEPC número 2913/03/2022 del expediente CEPC.DGPC,DDPI.1/2019.124 sobre el dictamen no aprobatorio del Programa Interno de Protección Civil de 2021 de dicha tienda.

Dictamen no aprobatorio del Programa Interno de Protección Civil de Waldo's Hermosillo (@ElRigel_/ X)

El oficio fue firmado por Juan Manuel González Alvarado, donde se suscriben un total de 14 irregularidades.

Las observaciones que firmó el ex titular del CEPC y por las cuales se busca finacr en su contra el delito de incumplimiento de un deber legal son: Incumplimiento del artículo 25 del capítulo cuarto del Reglamento de la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora Falta de descripción de las industrias, empresas o establecimientos ubicados a un radio de 500 metros del inmueble Falta de análisis del inmueble y su entorno con el fin de detectar los posibles peligros a los que está expuesto el personal tanto dentro como fuera de las instalaciones Falta de la presentación de la póliza de extintores vigente Falta de la presentación del Dictamen de cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-154-CSFI-2005 No se contaba con un equipo de alarma adecuado a las necesidades e instalaciones Falta de la respuesta espacial del personal y elaborar los procedimientos específicos, planes, manuales y procedimientos por cada tipo de riesgo a que puede ser vulnerable el inmueble Falta descubrir la Vuelta a la Normalidad La persona que firma la carta bajo protesta de decir verdad, no se acredita como responsable legal No se anexó la copia simple de la Licencia de Funcionamiento No se presentó el Plan de Continuidad de Operaciones ante un escenario de desastre que pudiera causar la interrupción en las operaciones No se presentó la carta de responsabilidad o corresponsabilidad No se presentó un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros vigente, con la dirección del inmueble asegurado

Armando Castañeda no revisó de nuevo tienda Waldo’s de Hermosillo, Sonora

La última revisión al Waldo’s de Hermosillo, Sonora, fue realizada por Juan Manuel González Alvarado; a su entrada como titular de la CEPC, Armando Castañeda no realizó una nueva vista.

Además, dichas irregularidades nunca fueron corregidas; por la explosión que provocó la muerte de 24 personas, Castañeda fue acusado de conducta culposa.