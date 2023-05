Un hombre de 64 años demostró que nunca es tarde para aprender: Se graduó de un taller de costura en Hermosillo, Sonora. El hombre de la tercera edad se enteró de la actividad por las noticias y cumplió uno de sus sueños.

“Siempre tuve la curiosidad de saber usar una máquina y ahora que me enteré por medio del periódico y pasar por aquí por el Banco de Ropa, decidí entrar, fue una experiencia muy bonita”, dijo Humberto Robles Sánchez de 64 años.

“Banco de Ropa” le mandó al hombre el mensaje de que nunca es tarde para aprender, pues el taller de costura, impartido en Hermosillo, le brindó herramientas para desempeñarse en el oficio de la costura, el corte y confección.

Humberto Robles Sánchez acudió por dos meses al taller de costura para poder fabricar ropa para su esposa, hijos y nietos.

Hombre de 64 años se gradúa de taller de costura en Hermosillo: “Me dijeron que estaba loco”

El hombre de 64 años dijo que nunca olvidará a sus compañeros en el taller de costura que tomó en Hermosillo, Sonora, así como a los instructores por trabajar con paciencia y vocación para transmitir su conocimiento al grupo.

Humberto Robles Sánchez consideró que uno de las mejores cosas que le pasó en el taller de costura fue “haber terminado y haber conocido gente tan bonita, es mucha convivencia”, dijo el hombre de la tercera edad.

Sin embargo, explicó que no siempre tuvo apoyo: “Me dijeron que estaba loco, pero dentro de mi loquera, ahora que vieron las prendas que confeccioné, se dieron cuenta que si tengo una aptitud y que si me gustó”.

Hombre de 64 años que cursó taller de costura en Hermosillo: “Todo lo que aprendí lo puedo aplicar en casa”

El hombre de 64 años incluso se compró una pequeña máquina de coser para practicar después de su taller de costura en Hermosillo; Humberto espera que, más allá de un pasatiempo, su trabajo le deje ingresos.

“Todas las prendas que confeccionamos eran necesarias y son bonitas, no creo tener una en particular, porque todo lo que aprendí lo puedo aplicar en casa”, explicó entusiasmado al finalizar el curso.

Humberto aseguró que se ve con futuro en la costura y que seguirá buscando oportunidades.