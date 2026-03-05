Morena Sonora anunció la incorporación a sus filas de siete alcaldes que pertenecían al Partido Sonorense:

Uriel López, alcalde de Sonoyta

Fredi Flores, alcalde de Quiriego

Alejandro Lameda, alcalde De San Pedro de la Cueva

Irabien Núñez, alcalde de Tubutama

Samuel Dávila, alcalde de Huachinera

Juan Francisco Calderón, alcalde de Atil

Samuel Chaira, de Oquitoa

Los siete alcaldes fueron presentados en un acto oficial en el que la dirigente de Morena en Sonora, Judith Armenta Cota, les dio la bienvenida.

Morena Sonora da la bienvenida a alcaldes del Partido Sonorense

Morena mencionó en comunicado que se fortalecen en Sonora ante la incorporación de siete alcaldes, que hasta este miércoles 4 de marzo, formaban parte del Partido Sonorense.

Tal como destaca el escrito, la suma de estos siete alcaldes, liderazgos en Sonora, fortalece a Morena a nivel territorial, ademas de que consolida el proyecto.

Morena suma a sus filas a siete alcaldes del Partido Sonorense (Morena Sonora)

Morena Sonora compartió las diversas imágenes de la dirigente estatal junto a los siete alcaldes, mientras posaban con la seña de manos alusiva a la Cuarta Transformación.

En la bienvenida a los alcaldes también se destacó que su decisión de sumarse a Morena y dejar el Partido Sonorense correspondería a su convicción con México y Sonora.

Así como con los principios de honestidad, cercanía con el pueblo y trabajo permanente en el territorio, en especial con las comunidades más alejadas de Sonora.

Morena invita a sonorenses a sumarse a su partido

Sin embargo, Morena también invitó a otros sonorenses a sumarse al partido, como mencionan en el comunicado, en especial a quienes comparten la premisa de “gobernar con austeridad”.

La suma de los siete alcaldes se da en el tenor de las próximas elecciones 2027, en las cuales, además de elegirse al gobernador de Sonora, se renovarán todas las presidencias municipales.