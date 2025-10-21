En una semana de intensos operativos coordinados, la Mesa Estatal de Seguridad de Sonora dio a conocer la detención de 120 personas y el aseguramiento de más de cinco millones de dosis de droga, así como vehículos, armas y cartuchos, como parte de las acciones implementadas del 13 al 19 de octubre.

Las operaciones se llevaron a cabo en:

Hermosillo

Cajeme

Navojoa

Álamos

San Luis Río Colorado

Trincheras

Altar

Ímuris

Santa Ana

Cananea

Nogales

Santa Cruz

Agua Prieta

Puerto Peñasco

Guaymas

Benito Juárez

Ures

Mesa Estatal de Seguridad logra la detención de 120 personas en Sonora (Cortesía)

Sonora fortalece su estrategia contra el narcotráfico

Durante los operativos, participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Asimismo, se cumplieron 88 órdenes de aprehensión y 14 cateos, además de confiscar 52 vehículos, 82 motocicletas, 22 armas y más de tres mil cartuchos libres.

La droga asegurada equivale a más de cinco millones de dosis, siendo uno de los golpes más significativos al narcotráfico en lo que va del año en Sonora. Todas las personas detenidas y los objetos decomisados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para continuar con las investigaciones.

Con estos resultados, el Gobierno de Sonora y el Gabinete de Seguridad Estatal reafirman su compromiso de combatir frontalmente la delincuencia y proteger a las y los sonorenses mediante acciones permanentes de inteligencia y coordinación interinstitucional.