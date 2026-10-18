La fiesta del Tour de France en Hermosillo comenzó a sentirse con la entrega de kits a participantes de L’Étape by Tour de France en el Parque Madero, donde ciclistas de distintas partes del país se reunieron este sábado 17 de octubre para recoger sus paquetes y conocer las actividades instaladas en el lugar.

El ambiente deportivo estuvo acompañado de música, puestos de artículos para ciclismo y la presencia de competidores que se preparan para participar en la carrera programada para este domingo, en la que se espera recibir a más de mil ciclistas.

L’Étape by Tour de France entrega kits a ciclistas (cortesía )

¿Dónde y cuándo entregan los kits de L’Étape by Tour de France?

Desde el mediodía, ciclistas de Hermosillo y visitantes procedentes de ciudades como Tijuana, Guanajuato y el Estado de México recorrieron los pasillos habilitados en el Parque Madero de Hermosillo. Algunos acudieron acompañados de las bicicletas con las que competirán.

En el módulo de registro, personal del Club de France entregó los paquetes de participación, que incluyen el número del competidor, el jersey oficial, un morral y otros accesorios para la carrera.

La jornada de entrega de kits se programó de las 12:00 a las 19:00 horas, con actividades deportivas y recreativas para los asistentes.

La directora de Desarrollo Turístico de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico (AMDE), Fernanda Cisneros Rodríguez, participó en la coordinación de las actividades. En tanto, personal de Policía y Tránsito Municipal mantuvo presencia en distintas áreas del parque mientras se afinaban los preparativos para la competencia.

L’Étape by Tour de France entrega kits a ciclistas (cortesía )

¿Cuáles serán las rutas de L’Étape by Tour de France en Hermosillo?

El Parque Madero será el punto de salida y meta de las tres rutas de la competencia ciclista, de 30, 67 y 120 kilómetros.

El espacio también cuenta con áreas preparadas para las actividades previas y la ceremonia de premiación. Además, la concha acústica recibirá parte de la programación musical, que contempla la presentación de Los Hijos de Frank a partir de las 16:00 horas durante esta jornada.

El parque es uno de los espacios emblemáticos de Hermosillo y fue renovado durante la administración municipal de Antonio Astiazarán.

L’Étape by Tour de France entrega kits a ciclistas (cortesía )

Ayuntamiento de Hermosillo pide precaución ante cierres viales

Ante la realización de L’Étape by Tour de France en Hermosillo, el Ayuntamiento, a través de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal, exhortó a automovilistas y peatones a tomar precauciones por los cierres temporales.

La autoridad municipal también pidió atender las indicaciones de los agentes para contribuir al desarrollo seguro de la competencia, que reunirá a ciclistas de distintas ciudades en una jornada dedicada al deporte.