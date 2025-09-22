El gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció la ampliación de la carretera Hermosillo-Bahía de Kino, un proyecto que busca mejorar la seguridad vial y aprovechar el potencial turístico de la capital sonorense. En una primera etapa, se destinarán 500 millones de pesos para la rehabilitación del tramo Hermosillo-Miguel Alemán.

Con este proyecto, el gobernador estatal reitera su compromiso por seguir impulsando infraestructura que garantice seguridad a la ciudadanía y ofrezca mejores opciones de esparcimiento a los turistas que visitan Bahía de Kino.

El gobernador Alfonso Durazo detalla inversión y etapas del proyecto vial

Durazo explicó que ya se cuenta con el proyecto ejecutivo para la realización de la obra. La primera etapa contempla iniciar desde el casco urbano de Hermosillo hasta Miguel Alemán.

Ya tenemos el proyecto ejecutivo, vamos a destinar una parte de la venta del terreno recuperado, yo espero que en esta primera etapa invirtamos, cuando menos, 500 millones de pesos, lo ideal es que al concluir mi gobierno deje la carretera de cuatro carriles a Miguel Alemán Alfonso Durazo

Desde 2021, Durazo ha destinado más de 5,200 millones de pesos a importantes obras carreteras en el estado, incluyendo los trayectos Guaymas-Chihuahua, Bavispe-Agua Prieta y Bavispe-Nuevo Casas Grandes. Estas inversiones han consolidado la conectividad y el fortalecimiento del turismo en la región.

Alfonso Durazo presenta el proyecto de ampliación de la carretera Hermosillo-Bahía de Kino (Cortesía)

Esta nueva ampliación se suma a los proyectos estratégicos de infraestructura impulsados por Durazo con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, reforzando el desarrollo y la seguridad de Sonora.