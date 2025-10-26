En tan solo cuatro años, el gobierno encabezado por Alfonso Durazo Montaño ha logrado posicionar a Sonora como una de las entidades más atractivas para la inversión extranjera directa (IED) en México, al captar más de 3 mil 500 millones de dólares.

Sonora se convierte en destino clave para la expansión industrial

El mandatario estatal destacó que estos resultados son fruto de un trabajo sostenido en mejora regulatoria y simplificación de trámites para facilitar la llegada de nuevas empresas y fomentar la creación de empleos formales.

Sonora alcanzó una cifra histórica en turismo con el crecimiento del PIB (Cortesía )

Actualmente, Sonora cuenta con 823 mil puestos laborales, y mantiene una tasa de desempleo de apenas 2.5%, la más baja registrada en su historia.

Turismo y desarrollo son los nuevos motores económicos

El crecimiento de Sonora no solo se refleja en la industria, sino también en el sector turístico, que ha ganado protagonismo como motor de desarrollo regional.

Entre los proyectos emblemáticos destaca la creación de un sistema artificial de arrecifes en San Carlos, único en América Latina, compuesto por una decena de barcos hundidos, de los cuales tres ya están en operación, así como la modernización de malecones y espacios recreativos que impulsan el turismo sustentable.

Gracias a estas acciones, la aportación del turismo al PIB estatal pasó de 1.6 % en 2021 a una cifra histórica de 8.6 % en 2024, reflejando la diversificación económica y el impacto positivo de las políticas públicas del actual gobierno.

El gobernador Alfonso Durazo reafirma su compromiso de consolidar a Sonora como un epicentro de innovación, empleo y crecimiento económico sustentable.