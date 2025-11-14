César Iván Sandoval Gámez, alcalde de San Luis Río Colorado, Sonora informó de la cancelación de su visa en Estados Unidos.

Cuando el alcalde de San Luis Río Colorado se dirigía a un viaje de trabajo y educativo en la ciudad de Yuma en Arizona, fue retenido en la frontera por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) quienes le retiraron la visa.

Para sorpresa del alcalde de San Luis Río Colorado fue retenido por varias horas en la frontera con Arizona, quién expresó su respeto por las autoridades de Estados Unidos.

“Es una cuestión administrativa” asegura alcalde de San Luis Río Colorado tras retiro de visa

Luego de ser retenido por las autoridades del CBP de Estados Unidos, César Iván Sandoval Gámez, alcalde de San Luis Río Colorado aseguró que él respetaba mucho las reglas que pone cada país para ingresar.

Aseguró que las autoridades de Estados Unidos sólo le dieron como respuesta al retiro de su visa como “una cuestión administrativa”, pero no dio más detalles al respecto.

“Ellos me manejan que es una cuestión administrativa. Yo respeto mucho las reglas y las leyes y los procedimientos que cada país tiene” César Iván Sandoval Gámez, alcalde de San Luis Río Colorado

🚨 Lo de siempre



Tras la revocación de su visa 🇺🇸, el alcalde de San Luis Río Colorado, César Iván Sandoval, dice que fue por un “tema administrativo”. pic.twitter.com/ZEO8zNYTcL — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 14, 2025

Sin embargo, César Iván Sandoval Gámez, alcalde de San Luis Río Colorado aprovechó para destacar que no existe ningún procedimiento en su contra o investigación alguna.

Además de que no tiene ningún antecedente penal, ni en México, ni en Estados Unidos.

Respecto al viaje del alcalde de San Luis Río Colorado a Yuma, Arizona, él fue a Estados Unidos para participar en una reunión binacional, además de una firma de convenio de colaboración en materia de calidad ambiental, con dicha ciudad estadounidense.

Debido a la retención César Iván Sandoval Gámez, alcalde de San Luis Río Colorado por autoridades fronterizas de Estados Unidos del retiro de su visa, el evento que tenía programado en Yuma se canceló.