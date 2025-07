Sofía Ibargüengoitia, artista y arquitecta mexicana reconocida internacionalmente, presenta “No me sigas, yo también estoy perdida”, una obra que combina pintura y teatro.

El resultado es una experiencia inmersiva y única en el panorama cultural nacional.

“No me sigas, yo también estoy perdida” se presenta del 1 al 3 de agosto en el Círculo Teatral , Ciudad de México.

“No me sigas, yo también estoy perdida”, una fusión entre artes visuales y escénicas

“No me sigas, yo también estoy perdida” integra nueve escenas teatrales y 18 obras pictóricas suspendidas, mezclando lienzos, personajes y público en una narrativa que rompe con el escenario tradicional.

El elenco incluye figuras como Cecilia Toussaint, bajo la dirección de Juan José Tagle, detalló Sofía Ibargüengoitia.

Las pinturas, creadas en los últimos años, salen de su espacio habitual para formar parte activa de la puesta en escena.

Al finalizar cada función de “No me sigas, yo también estoy perdida” los asistentes pueden observarlas de cerca e incluso adquirirlas, pues no volverán a reunirse tras la temporada.

Trayectoria de Sofía Ibargüengoitia

Sofía Ibargüengoitia ha representado a México en exposiciones en Europa y Nueva York, y recibió el Luxembourg Art Prize en 2021 .

Su trabajo forma parte de una generación que impulsa el arte mexicano hacia nuevas dimensiones globales.