En Sinaloa, la Fiscalía estatal ofrece una recompensa de un millón de pesos por información para localizar al exalcalde de Mazatlán, Jorge Rodríguez Pasos, acusado de sustracción de menores, violencia familiar y lesiones.

El 9 de febrero de 2023, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa notificó que ofrece una recompensa de un millón de pesos a quien otorgue información sobre el paradero de Jorge Alberto Rodríguez Pasos, exalcalde de Mazatlán.

El exfuncionario tiene una orden de aprehensión en su contra por los delitos de sustracción de menores, violencia familiar y lesiones; hechos que se constituyen dentro de la violencia vicaria.

De esta manera, la Fiscalía de Sinaloa difundió los datos y la fotografía del exalcalde para lograr, lo más pronto posible, su detención.

Exalcalde de Mazatlán sustrajo a sus dos hijas de su hogar desde hace más de dos años

En conferencia de prensa, antes de la emisión de la recompensa, Guadalupe Valle, relató que se reunió con Sara Bruna Quiñonez, titular de la Fiscalía de Sinaloa para exigir la detención del exalcalde de Mazatlán por la sustracción de sus dos hijas:

“Yo le pregunto a la ciudadanía, ¿qué clase de padre priva a sus hijas del derecho a la educación y a la convivencia con una madre, de salir a la calle y ser libres?”. Expareja de Jorge Rodríguez Pasos

Guadalupe Valle es expareja de Jorge Alberto Rodríguez y apenas el pasado 2 de febrero, distribuyó las alertas Amber que realizaron las autoridades judiciales para dar con el paradero de sus hijas, ambas menores de edad.

La mujer afirmó que teme por la integridad de sus hijas y pidió a la población que denuncie si tiene algún tipo de información sobre el exalcalde de Mazatlán.

Según explicó, la última vez que vio a sus dos hijas fue en septiembre de 2020, cuando Jorge Rodríguez Pasos las sustrajo de su hogar; desde entonces, tuvo contacto esporádico con ellas pero a partir de la emisión de las alertas Amber, el hombre cortó toda comunicación.

“Estuve en contacto esporádicamente con ellas, pero a partir de que se logró después de más de dos años que se emitiera una Alerta Amber, él cortó toda comunicación con mis hijas”. Expareja de Jorge Rodríguez Pasos

Además, sostuvo que antes de cortar comunicación con sus hijas, hubo constantes amenazas por parte del exalcalde de Mazatlán.

Fiscalía de Sinaloa en alerta porque hijas del exalcalde de Mazatlán no van a la escuela

De acuerdo con la fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñonez, desde hace dos años el exalcalde de Mazatlán no le permite a sus hijas ver a su madre ni comunicarse con su familia, además, no están inscritas en ninguna institución escolar.

“Porque no les ha permitido tener contacto con su señora madre y además un dato que nos preocupó muchísimo porque creemos que pudieran estar en peligro es porque aparte de que no las deja comunicarse con ningún familiar, no las tiene inscritas en la escuela”, detalló la fiscal.

El hecho de que no estén yendo a la escuela, para la Fiscalía de Sinaloa es una alerta roja por la seguridad de las dos niñas y es por esa razón que utilizaron el mecanismo de la recompensa: “yo creo que la seguridad de las niñas lo vale”, dijo.

Hasta el momento, se desconoce el paradero de Jorge Rodríguez Pasos, sin embargo, las autoridades consideran que sigue en el país debido a que su único apoyo son amigos y familiares.

Alertas Amber de las dos hijas del exalcalde de Mazatlán

De acuerdo con las alertas Amber difundidas de las dos hijas del exalcalde de Mazatlán, la primera, América Lupita Rodríguez Valle tiene 14 años, mide 1.60 metros aproximadamente;

es de tez morena clara

complexión delgada

cara ovalada

ojos medianos de color café

nariz pequeña y respingada

cabello lacio

boca pequeña

El día que su papá las sustrajo de su hogar, vestía un jumper de color azul cielo, sandalias y una cadena de oro con un dije de cristo; y como seña particular tiene una cicatriz en el codo del brazo izquierdo.

En cuanto a Ximena Sarahí Rodríguez Valle , tiene 7 años, mide 1.30 metros, es tez blanca, complexión robusta, cara redonda, ojos grandes y de color café, nariz pequeña, cabello lacio y boca grande.

El último día que fue vista por su mamá vestía un vestido de rayas color azul y rosa, zapatos de color blanco y cadena de oro.