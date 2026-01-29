La Secretaría de Seguridad y Paz, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, informó que ya se cuenta con al menos tres personas detenidas por su presunta responsabilidad en la agresión ocurrida en Salamanca el domingo 25 de enero de 2026.

De acuerdo con la dependencia estatal, las detenciones son resultado de operativos coordinados y acciones de inteligencia, investigación y persecución del delito que se activaron de manera inmediata tras los hechos.

Autoridades mantienen investigaciones abiertas por hechos ocurridos en Salamanca

Las autoridades precisaron que los detalles sobre el número total de personas detenidas, su posible participación y las imputaciones correspondientes se darán a conocer conforme avancen las etapas legales, una vez que las personas sean formalmente vinculadas a proceso, a fin de no comprometer las investigaciones ni vulnerar el debido proceso.

La Secretaría de Seguridad y Paz subrayó que la respuesta institucional no se limita a la contención inmediata, sino que está enfocada en la identificación, localización, detención y judicialización de los responsables, con el objetivo de que los hechos no queden impunes.

Asimismo, destacó que este avance confirma que las instituciones mantienen una línea clara de investigación y actuación coordinada con la Fiscalía General del Estado y autoridades federales.

Finalmente, la dependencia reiteró su compromiso con las víctimas, sus familias y la sociedad guanajuatense, al asegurar que continuará trabajando con firmeza, inteligencia y apego a la ley hasta que todos los responsables enfrenten a la justicia.