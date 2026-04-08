La Secretaría de Salud de Aguascalientes, en coordinación con dependencias estatales, municipales y cuerpos de emergencia, afinó los protocolos de supervisión, atención y respuesta que se implementarán durante la Feria Nacional de San Marcos 2026, con el objetivo de proteger la salud de las y los asistentes.

Como parte de este operativo, la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios desplegará 60 verificadores, quienes realizarán recorridos permanentes en el perímetro ferial para supervisar establecimientos fijos y semifijos.

Aguascalientes refuerza vigilancia sanitaria previo a la Feria de San Marcos 2026

Las acciones contemplan la revisión de la calidad de alimentos y bebidas, el monitoreo del agua destinada al consumo humano y la vigilancia de las condiciones de higiene en los puntos de venta.

Asimismo, se realizarán muestreos de alimentos, con especial énfasis en productos cárnicos, además de la verificación de bebidas alcohólicas para descartar la presencia de metanol. De manera paralela, se mantendrá un monitoreo constante de la calidad del agua para uso y consumo humano.

En este operativo participan diversas instancias, entre ellas las Secretarías de Seguridad Pública estatal y municipal, la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Cruz Roja Mexicana.

Operativo sanitario en Feria de San Marcos 2026 protegerá a visitantes. (Cortesía)

También se suman organismos como el Instituto del Agua del Estado (Inagua) y el Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), así como áreas del Ayuntamiento como Reglamentos, Mercados, Limpia y Aseo Público.

A estas acciones se integran la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae) y el DIF Estatal, consolidando un esquema de atención integral.

Con este trabajo coordinado, el Gobierno estatal reafirma su intención de garantizar condiciones sanitarias seguras, para que visitantes y familias disfruten de la Feria Nacional de San Marcos 2026 con confianza y tranquilidad.