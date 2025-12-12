San Miguel de Allende intensificó su estrategia de seguridad vial dirigida a motociclistas, tras el incremento en el número de unidades que circulan en el municipio. A través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el Gobierno Municipal que encabeza Mauricio Trejo puso en marcha acciones más estrictas de prevención, revisión y concientización para evitar accidentes y proteger la vida.

Más de 20 mil motociclistas bajo nueva estrategia de prevención

La SSC dio a conocer que se mantendrán activas campañas informativas para que los motociclistas adopten medidas básicas de protección, como usar casco certificado, portar equipo reflejante y mantener en regla su documentación.

Asimismo, se llevarán a cabo operativos preventivos y de control en puntos con mayor afluencia vehicular, así como en zonas aleatorias.

San Miguel fortalece medidas para proteger a motociclistas y prevenir accidentes (Cortesía)

Con más de 20 mil motocicletas circulando diariamente, la autoridad local insiste en la importancia de manejar a velocidad moderada, respetar los señalamientos de tránsito y evitar modificaciones que generen ruido excesivo o representen un riesgo mecánico.

Ciudadanía y autoridad unen esfuerzos por una movilidad segura

Por su parte, el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Christian Ortiz Muñiz, destacó que la nueva Ley de Movilidad del Estado establece obligaciones claras para quienes utilizan motocicleta, las mismas que ya se aplican en San Miguel:

Casco certificado obligatorio

Documentos en regla

Uso de equipo reflejante

Prohibición de viajar más de dos personas

Evitar modificaciones que generen contaminación auditiva

Faros y luces funcionando correctamente

Mientras que la SSC reiteró que la seguridad vial depende tanto de la autoridad como de los motociclistas, por lo que, en coordinación con corporaciones estatales, se han reforzado los puntos de supervisión estratégica para identificar situaciones de peligro y disminuir incidentes de tránsito.

Con esta estrategia integral, San Miguel de Allende apuesta por una movilidad más segura, ordenada y consciente para todos.