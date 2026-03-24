Gracias a las estrategias impulsadas por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, España se mantiene como el quinto inversor más importante a nivel global en San Luis Potosí y el segundo dentro de la Unión Europea.

Inversión española supera mil millones de dólares en San Luis Potosí

De acuerdo con las autoridades potosinas, la administración de Gallardo Cardona se ha encargado de fortalecer la economía local y consolidar un entorno atractivo para la inversión extranjera, garantizando condiciones de competitividad y estables para empresarios.

España se mantiene como uno de los principales inversionistas de SLP (cortesía)

San Luis Potosí, entre el 2006 y el 2025, ha logrado captar mil 042.2 millones de dólares de inversión española. Actualmente, en el estado hay 43 empresas españolas que operan en sectores primordiales como la manufactura, servicios, comercio y energía.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Jesús Salvador González Martínez, explicó que estos resultados también se ven reflejados en las exportaciones a España por más de 104 millones de dólares y en la llegada de insumos y tecnología que consolidan a la entidad como una aliada industrial y logística clave en el país.

España se mantiene como uno de los principales inversionistas de SLP (cortesía)

El gobierno de Ricardo Gallardo continúa impulsando estrategias que favorezcan a San Luis Potosí en materia económica y de desarrollo, con el objetivo de consolidar al estado como un polo de desarrollo nacional e impactar directamente en la calidad de vida de las y los habitantes.