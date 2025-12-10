El gobierno de San Luis Potosí, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, intensificó su estrategia de sensibilización social con motivo de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres.

A través del Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), se desarrollaron actividades culturales y comunitarias diseñadas para generar diálogo, conciencia y participación ciudadana.

Ricardo Gallardo impulsa actividades contra la violencia hacia las mujeres

Las jornadas iniciaron con la puesta en escena “La Mujer sola”, dirigida por Amparo Alvarado, obra que retrata diversas formas de violencia de género y que motivó al público a reflexionar sobre problemáticas normalizadas en el entorno familiar y social.

San Luis Potosí fortalece políticas para erradicar la violencia hacia las mujeres (Cortesía)

Además, se realizó la Noche de Película, donde se proyectó “Romper el Círculo”, seguida de un cine-debate orientado a identificar señales de agresión y promover la importancia de buscar apoyo.

Por otra parte, se realizó el mural colectivo “Manos de fuego que cuentan historias”, un espacio artístico donde mujeres y familias plasmaron mensajes de fortaleza, esperanza y unidad.

San Luis Potosí fortalece políticas para erradicar la violencia hacia las mujeres (Cortesía)

Estas acciones forman parte de la política de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres impulsada por el gobernador Ricardo Gallardo, quien reafirmó su compromiso por fortalecer los mecanismos de protección, atención y acompañamiento.