Enrique Galindo dio la bienvenida a más de 2 mil ciclistas que participaron este 7 de diciembre de 2025 en el Gran Fondo New York Championship North America, una de las competencias ciclísticas más importantes del continente.

La ruta, diseñada bajo estrictas medidas de seguridad, convirtió a la capital potosina en el epicentro deportivo y turístico de la región, con participantes provenientes de San Luis Potosí, diversos estados del país y múltiples países.

San Luis Potosí late con el evento ciclista más importante del continente

El alcalde Enrique Galindo, acompañado del legendario pedalista mexicano Raúl Alcalá, dio el banderazo de salida e invitó a las y los competidores a disfrutar tanto de la ciudad como del campeonato.

Destacó que la organización del evento garantiza una experiencia segura, festiva y de alto nivel, subrayando que San Luis Potosí se consolida como una ciudad prociclismo, capaz de albergar competencias internacionales y de impulsar de forma permanente el ciclismo urbano.

Enrique Galindo lleva a cabo Gran Fondo New York Championship North America. (Cortesía )

El presidente municipal agradeció la presencia de organizadores y visitantes nacionales e internacionales, celebró el ambiente deportivo que se vive en la capital y aseguró que este Gran Fondo New York Championship North America será el primero de muchos más.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a sumarse a la celebración y apoyar a las y los participantes en un evento que proyecta a San Luis Capital como una ciudad vibrante, turística y comprometida con la promoción del deporte.