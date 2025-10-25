El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, desató críticas luego de llamar “meserita” a Yeraldine Bonilla, quien ahora se desempeña como su secretaria de Gobierno.

“Espero que no te enojes, pero para que sepan aquí. ¿Quién era Yeraldine antes de ser segunda vez diputada? Yeraldine era una meserita de una lonchería". Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa

Su comentario ocurrió el 5 de abril de 2025 en pleno evento público en Culiacán, Sinaloa, donde se llevaba a cabo la colocación de la primera piedra del malecón Margen Izquierdo.

Rubén Rocha llamó “meserita” a quien ahora es su secretaria de Gobierno (Especial)

“Tuvo suerte de haber salido de una tómbola de Morena”: Rubén Rocha sobre su ahora secretaria de Gobierno

Frente a todos los asistentes en el mencionado evento, Rubén Rocha cuestionó a Yeraldine Bonilla para que ella misma admitiera haber trabajado como “meserita en una lonchería”.

A sus comentarios, Rubén Rocha añadió que Yeraldine Bonilla “tuvo suerte de haber salido de una tómbola de Morena”, porque a partir de ese evento se convirtió en diputada y subsecretaria de Seguridad.

Rubén Rocha también mencionó desde el inicio de su discurso que esperaba no se enojara, para después destacar que “cualquier mujer o cualquier hombre” pueden llegar a la democracia, sin padrinos, como Yeraldine Bonilla.

Aunque este hecho ocurrió hace cuatro meses, la polémica de Rubén Rocha por llamarla “meserita” volvió a surgir por nombrarla nueva titular de la Secretaría de Gobierno de Sinaloa .

El evento se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno, donde Rubén Rocha tomó protesta de ley a Yeraldine Bonilla en sustitución de Feliciano Castro Meléndrez, quien a su vez fue nombrado titular de la Secretaría de Economía.