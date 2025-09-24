El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, presentará su Cuarto Informe de Resultados en la región Huasteca. El evento se realizará el jueves 25 de septiembre de 2025 a las 11:00 horas en la Unidad Deportiva de Tamazunchale (Udeta).

Con esta decisión, el mandatario reafirma su compromiso de descentralizar la información y mantener una comunicación directa con todas las regiones del estado. En la Huasteca, la población podrá escuchar de primera mano los logros alcanzados en los últimos cuatro años.

Obras, apoyos y mejoras durante el gobierno de Ricardo Gallardo

Durante su gestión, Ricardo Gallardo ha alcanzado cifras históricas. Se han invertido más de 24 mil millones de pesos en infraestructura y más de un millón de hogares han recibido apoyos sociales.

Además, con una inversión superior a 63 mil millones de pesos, alrededor de 340 mil personas han salido de la pobreza, lo que representa un avance sin precedentes en la calidad de vida de la población.

Ricardo Gallardo presentará su Cuarto Informe de Resultados en la Unidad Deportiva de Tamazunchale (Cortesía)

El informe también resaltará progresos en educación, salud y seguridad, con nuevas escuelas, universidades y mejoras que han posicionado a San Luis Potosí entre los estados más seguros del país.