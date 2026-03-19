Mónica Zambada Niebla, hija de ‘El Mayo’ Zambada, habría sido liberada en El Salado, Sinaloa, por presión de los pobladores que angustiados exigían la bajaran del helicóptero.

Videos muestran cómo pobladores pedían que la hija de ‘El Mayo’ Zambada fuera liberada, situación que atendió la fuerza federal incluso cuando el helicóptero ya había ascendido.

Hija de ‘El Mayo’ Zambada es liberada; pobladores presionaron a las autoridades

Un operativo en la sindicatura de El Salado en Él Alamo, Sinaloa, llevó a la presunta detención de Mónica Zambada Niebla, hija de ‘El Mayo’ Zambada, pero posteriormente fue liberada.

Según información dada por Latinus, la Secretaría de Marina (Semar) les confirmó que la hija de ‘El Mayo’ Zambada fue detenida en el operativo, pero minutos después fue liberada.

Pese a que el gobierno de Sinaloa, ni las fuerzas federales que intervinieron como la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y Semar han brindado información, se dice que fue la presión de la población lo que logró la liberación.

Videos mostrados en redes sociales, evidencian que la población de El Salado pedía a los elementos de seguridad dejar en libertad a “la niña”, señalando que había sido detenida y golpeada.

Incluso, el medio local TMNoticias muestra un video donde presuntamente quien es Mónica Zambada Niebla es bajada del helicóptero, mientras que un elemento de Semar pide a los pobladores no grabar y que haya un responsable para que se la entreguen.

🚨🪖¡LA DEJARON IR!, Así fue el momento exacto en el que elementos federales liberaron a Mónica Zambada, hija de “El Mayo” Zambada, luego de que habitantes de El Salado le exigieran a los agentes que la bajaran del helicóptero. pic.twitter.com/ZPUjMDvo0Q — TM Noticias (@TmNoticiass) March 19, 2026

Estados Unidos busca a la hija de ‘El Mayo’ Zambada

Hija de ‘El Mayo’ Zambada habría sido liberada en El Salado, Sinaloa, luego de que fue detenida en un operativo; Estados Unidos la ha señalado como miembro del Cártel de Sinaloa.

Desde el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Mónica del Rosario Zambada Niebla se ingresó al registro de sancionados, acusando su integración en el Cártel de Sinaloa, fundado por ‘El Mayo’ Zambada.

Hasta el momento, el gobierno de México ni autoridades federales que participaron en el operativo han confirmado la detención y liberación de la hija de ‘El Mayo’ Zambada.