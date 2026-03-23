El Ayuntamiento de Benito Juárez, a través del Instituto de Planeación para el Desarrollo Urbano Municipal (IMPLAN), formalizó un acuerdo estratégico con el club de béisbol Tigres de Quintana Roo. Esta colaboración busca acercar a la ciudadanía las diversas iniciativas de movilidad y rescate del espacio público que se implementan en el municipio.

Ayuntamiento de Benito Juárez y Tigres de Quintana Roo fortalecen el Paseo Cancunense

La firma del convenio fue encabezada por el director del IMPLAN, Héctor Sánchez Tirado, y el presidente del Consejo Administrativo del club, Fernando Valenzuela Burgos.

Ambos directivos destacaron que la suma de esfuerzos entre las instituciones públicas y los actores sociales de gran convocatoria permite ampliar el alcance de los proyectos urbanos, generando resultados tangibles para la población.

Como parte central de esta alianza, se contempla la realización de eventos y dinámicas conjuntas para promover el programa Paseo Cancunense. El objetivo es llevar estas iniciativas de movilidad sustentable a nuevos públicos, aprovechando el arraigo del equipo deportivo para fortalecer el impacto de los programas en la vida cotidiana de la ciudad.

Tigres de Quintana Roo y Ayuntamiento de Cancún se unen por la movilidad. (Cortesía)

Esta estrategia se alinea con la visión de la Presidenta Municipal, Ana Paty Peralta, de impulsar la participación ciudadana y fortalecer la colaboración entre el gobierno, la iniciativa privada y la población. Con esta firma, el Ayuntamiento reafirma su compromiso de trabajar de manera conjunta para lograr la transformación de Cancún y alcanzar el bienestar social en todos los sectores.