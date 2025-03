Melina Pérez Vélez, quien fungía hasta el 10 de marzo como Directora de Turismo de Tacámbaro, Michoacán, presentó su renuncia luego de que se filtrara un video donde se le ve burlándose de la muerte de un joven .

El gobierno municipal por su parte, compartió un comunicado en el que asegura que la funcionaria había sido destituida de su cargo con efecto desde la noche del 10 de marzo, esto debido a la burla que expresó Pérez luego de que un joven muriera por caer de una tirolesa.

Melina Pérez Vélez se “disculpó” desde redes sociales y aseveró que sabe que cometió un error pero no imaginó "que escalaría a tanto".

Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre quién es Melina Pérez Vélez, así como:

Melina Pérez Vélez es una joven funcionaria que se desempeñaba como directora de Turismo del municipio de Tacámbaro en Michoacán que dejó el cargo por burlarse de la muerte de un menor de edad.

La ex directora de Turismo de Tacámbaro fue vista en un video burlándose de la muerte del joven Kevin Abdiel González el pasado 9 de marzo, cuando cayó de una tirolesa de la laguna de la Magdalena.

A pesar de la tragedia, Melina Pérez Vélez se burló, aparentemente en estado de ebriedad, de la situación y fue grabada por uno de los miembros del grupo con el que estaba.

Entre risas y carcajadas, Pérez Vélez dijo: “Me van a meter al bote, güey, porque se cayó de la tirolesa”, afirmación que sólo fue motivo de más risas por parte de su grupo.

Se desconoce la edad de Melina Pérez Vélez, ex Directora de Turismo de Tacámbaro.

Debido a que no se conoce la fecha de cumpleaños de Melina Pérez Vélez, no se sabe cuál es su signo zodiacal.

La vida personal de la ex funcionaria municipal se ha mantenido privada, por lo que se desconoce si Melina Pérez Vélez tiene esposo o alguna pareja.

En el mismo sentido, no se sabe su Melina Pérez Vélez tiene hijos.

No se sabe cuál es el último grado de estudios de la ex funcionaria municipal Melina Pérez Vélez.

Si bien no sabemos cuál ha sido la trayectoria laboral de Melina Pérez Vélez y mantiene sus perfiles de redes sociales privados, den su “disculpa” revela que se ha dedicado al servicio público.

En una historia de Instagram compartió que “durante años trabajé con gusto por mi comunidad en pro de la cultura y el turismo”.

Sin embargo, el cargo de Directora de Turismo de Tacámbaro lo obtuvo recientemente con el inicio de la administración 2024-2027.

El 10 de marzo fue destituida por los hechos; el gobierno de Tacámbaro recordó que se realizan las investigaciones correspondientes sobre la muerte del menor tras caer de una tirolesa.

Luego de que el video donde se le ve burlándose de la muerte de un joven que cayó de una altura de 12 metros en una tirolesa, Melina Pérez Vélez compartió una “disculpa” sobre sus acciones.

Sin embargo, en ésta se queja de estar “envuelta en una ola de odio y desprestigio” y aclara que era consciente de la gravedad de la situación por lo que su intención nunca fue burlarse.

“He estado tratando de mantenerme al margen de la situación por la que he estado pasando, desafortunadamente estoy envuelta en una ola de odio y desprestigio a mi nombre, mi intención jamás fue burlarme de la situación, al contrario, sabía la gravedad del asunto pero el contexto en el que estamos no ayuda mucho”

Asimismo, resaltó que presentó su renuncia “por tranquilidad y mejor funcionamiento del ayuntamiento” y resaltó que esto es consecuencia de las acciones de “alguien malintencionado”.

“El día de hoy presenté mi renuncia al cargo por tranquilidad y mejor funcionamiento del ayuntamiento. Reitero mi total solidaridad con los afectados y asumo que cometí un error, Jamás imaginé que escalaría a tanto y obvio es orquestado por alguien malintencionado.

De lección me queda que no todos son tus amigos y no todos quieren verte bien, soy fiel creyente de que las cosas paran por alguna razón y estoy dispuesta a afrontarlo con dignidad y responsabilidad. Gracias a todas las personas que me han estado enviando su solidaridad. Los tqmm los veo pronto”

Melina Pérez Vélez