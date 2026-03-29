Te decimos quién es Jaime Aguirre Mejía, tesorero municipal del PAN de Apaseo el Alto en Guanajuato.

Recientememte, Jaime Aguirre Mejía fue señalado por movimientos inusuales de varios millones de pesos desde cuentas del gobierno municipal hacia cuentas personales, además de huir con dicho dinero.

Acusan a tesorero del PAN en Apaseo el Alto de desvío millonario y huir (Yazmín Betancourt)

¿Quién es Jaime Aguirre Mejía, tesorero municipal de Apaseo el Alto, Guanajuato?

Jaime Aguirre Mejía es un servidor público que se desempeña como tesorero municipal del Ayuntamiento de Apaseo el Alto, dentro de la administración 2024–2027.

Su nombramiento fue comunicado oficialmente por el gobierno municipal en octubre de 2024, donde se le identifica como contador público y responsable de la Tesorería Municipal.

También, ha sido ratificado en el cargo durante la actual administración encabezada por la presidenta municipal Monserrat Mendoza Cano, lo que indica continuidad en funciones financieras del municipio.

Es decir que su función principal es administrar los recursos públicos municipales, ingresos, egresos y control financiero del ayuntamiento.

¿Qué edad tiene Jaime Aguirre Mejía, tesorero municipal de Apaseo el Alto?

No existe información pública disponible sobre la fecha de nacimiento o edad de Jaime Aguirre Mejía.

¿Quién es la esposa de Jaime Aguirre Mejía, tesorero municipal de Apaseo el Alto?

No hay datos públicos confirmados sobre el estado civil de Jaime Aguirre Mejía, tesorero municipal de Apaseo el Alto.

¿Quiénes son los hijos de Jaime Aguirre Mejía, tesorero municipal de Apaseo el Alto?

No hay información pública disponible sobre si Jaime Aguirre Mejía tiene hijos.

¿Qué estudió Jaime Aguirre Mejía, tesorero municipal de Apaseo el Alto?

De acuerdo con documentos oficiales, a Jaime Aguirre Mejía se le identifica como contador público, lo que indica formación en contaduría o área financiera.

Sin embargo, no se especifica la institución educativa ni estudios adicionales.

¿En qué ha trabajado Jaime Aguirre Mejía, tesorero municipal de Apaseo el Alto?

Jaime Aguirre Mejía se ha desempeñado como:

Tesorero municipal de Apaseo el Alto (actualidad, administración 2024–2027)

Ha sido ratificado en el mismo cargo, lo que sugiere experiencia previa en la administración municipal.

Forma parte del gabinete municipal en funciones financieras (Tesorería).

Fuera de su rol en el gobierno municipal, no hay registros públicos detallados sobre trayectoria previa en el sector privado o público.