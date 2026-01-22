Ernesto Martínez, quien se desempeña como reportero en Los Noticieristas, denunció que fue víctima de agresiones por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Sinaloa.
Lo anterior, cuando Ernesto Martínez realizaba su trabajo al cubrir un enfrentamiento sobre la carretera Culiacán-Mazatlán.
¿Quién es Ernesto Martínez? Reportero de Los Noticieristas denunció agresiones en Sinaloa
Ernesto Martínez es un reconocido reportero del estado de Sinaloa, debido a su labor cubriendo información de nota roja.
Fue ganador de un Premio Emmy en el año 2020 debido a su aporte para la realización de la serie documental “El Culiacanazo”, el cual fue producida por The New York Times y transmitida a través de plataformas digitales.
¿Qué edad tiene Ernesto Martínez?
Se desconoce la edad del periodista Ernesto Martínez, aunque información sugiere que tiene más de 40 años de edad.
¿Quién es la esposa de Ernesto Martínez?
La vida personal del periodista Ernesto Martínez se mantiene privada, por lo que no se cuenta con información que determine si actualmente se encuentra casado.
¿Cuántos hijos tiene Ernesto Martínez?
El periodista Ernesto Martínez es padre de David Eduardo Martínez Meraz, quien fue reportado como desaparecido en septiembre de 2024 tras ser víctima de un secuestro por civiles armados.
Por fortuna, horas más tarde el hijo de Ernesto Martínez fue localizado con vida, por lo que autoridades señalaron que se habría tratado de una confusión por parte de los criminales.
¿Qué estudió Ernesto Martínez?
Ernesto Martínez cuenta con estudios profesionales en Comunicación y Periodismo, mismos que lo han llevado a desempeñarse en esta labor por más de una década.
¿En qué ha trabajado Ernesto Martínez?
Actualmente Ernesto Martínez es reportero de nota roja para el medio Los Noticieristas del estado de Sinaloa.
Asimismo, es propietario de su propia página “Noticias Culiacán Ernesto Martínez”, en donde comparte información sobre sucesos que ocurren en dicha ciudad y en Sinaloa.
Ernesto Martínez denunció agresiones en Sinaloa mientras realizaba su trabajo
A través de un video grabado con su propio celular, el periodista Ernesto Martínez compartió el momento en donde sufrió agresiones por agentes de la SSP en Sinaloa.
Los hechos ocurrieron el 19 de enero de 2026 cuando cubría la muerte de una persona tras un enfrentamiento entre policías y civiles armados, pese a que circulaba a bordo de un vehículo identificado como prensa.
La grabación muestra que el periodista fue detenido de manera arbitraría y bajado de su unidad con violencia, lo que le dejó varios golpes en el cuerpo.
Ante estos hechos, la organización Artículo 19 se pronunció contra la SSP de Sinaloa, para que esta vele por los derechos de Ernesto Martínez y de todos los periodistas que realizan su labor.