El municipio de Querétaro presentó de manera oficial a la primera generación de Policía Turística integrada por 40 elementos certificados que concluyeron el Diplomado de Policía Turística, diseñado para ofrecer atención de calidad, calidez y empatía a turistas.

Querétaro da un paso histórico en temas de seguridad

La iniciativa fue impulsada por la Secretaría de Turismo Municipal y la Secretaría de Seguridad Pública de Querétaro, consolidando un modelo de seguridad turística de proximidad que combina orden, confianza y hospitalidad.

“Con este diplomado damos un paso histórico: la profesionalización de la Policía de Proximidad con Atención Turística. Querétaro cuenta hoy con elementos preparados para ser el primer rostro amable y confiable que turistas y visitantes encuentren en nuestra ciudad” Mariana Ortiz Cabrera, secretaria de Turismo Municipal

El diplomado incluyó 18 asignaturas y 120 horas de capacitación, con temas como:

Atención turística

Inclusión

Lengua de señas mexicana

Historia local

Primeros auxilios psicológicos

Protección del patrimonio

Atención a quejas

En total, participaron 30 elementos de Querétaro y 10 de San Juan del Río, distribuidos en tres grupos de julio a octubre de este 2025.

40 elementos se especializaron para garantizar la seguridad integral de turistas nacionales e internacionales (Cortesía )

La ceremonia se llevó a cabo en el Instituto Policial de Estudios Superiores, donde se hizo la entrega de constancias y se reconoció la colaboración de instituciones públicas y privadas que aportaron su experiencia para una formación integral.

Durante el evento, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Luis Ferrusca Ortiz, resaltó que la cooperación interinstitucional ha sido clave para reforzar la seguridad y el bienestar tanto de los habitantes como de los turistas que visitan la capital.

Con esta iniciativa, el gobierno municipal de Querétaro reafirma su compromiso de impulsar un modelo de seguridad turística integral, donde la atención, el respeto y la inclusión, son pilares para el cuidado de turistas nacionales e internacionales.