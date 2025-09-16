Se registraron balaceras y ataques armados en Navolato, Sinaloa en la madrugada de este 16 de septiembre.

La jornada violenta deja dos heridos según los primeros reportes de los ataques.

Diferentes lugares de Sinaloa, así como Navolato recibieron ataques armados, que han dejado vehículos quemados, así como heridos.

¿Qué pasó en Navolato? Ataque armado de madrugada deja dos heridos; entre ello un joven de 19 años de edad

Por diferentes balaceras y ataques armados entre la sindicatura de Villa Juárez en el municipio de Navolato, Sinaloa como resultado dejaron a dos personas este 16 de septiembre.

De acuerdo con los primeros reportes los ataques se generaron en un complejo en Isla Cortés en Nuevo Altata, Navolato, así como en Villa Juárez en las inmediaciones de un taller mecánico de la colonia Perfecto Arrendando.

Por estos ataques en medios locales de comunicación de Sinaloa se reporta un total de dos heridos, entre ellos:

Una mujer vigilante que permanece en el área de cuidados intensivos que estaba en el complejo en Isla Cortés en Nuevo Altata, Navolato

Un joven de 19 años de edad que estaba en el taller mecánico mientras alguna de las balas lo alcanzó

Por su parte la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa ha comenzado las diligencias correspondientes para determinar las causas de estos ataques.

Sin embargo se adelanta que estos se derivan tras los enfrentamientos armados entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada, aunque se desconoce si ha detenidos hasta ahora.

Refuerzan seguridad en Navolato, Sinaloa ante violencia

Por otra parte Óscar Rentería Schazarino, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, había anunciado que se había comenzado con al reforzamiento de la seguridad en Navolato.

Lo anterior tras una serie de ataques que se habían registrado el fin de semana pasado y como parte de la estrategia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo para recuperar la paz en el estado de Sinaloa.

Cabe recordar a además que para la celebración del Grito de Independencia del 15 de septiembre, el gobierno de Sinaloa tomó la decisión de suspender esta actividad de manera pública para salvaguardar la integridad de los sinaloenses.