Se reportó que la estatua de Alex Lora en el Centro Histórico de Puebla fue vandalizada.

La figura del vocalista de El Tri, que se encuentra ubicada en la avenida 3 Oriente y 12 Sur, en el barrio de Analco, se quedó sin ambas manos y sin su icónica guitarra.

El incidente se suma a la serie de afectaciones que se han dado en esculturas en Puebla, donde ya también han sido vandalizadas piezas dedicadas a la escritora Elena Garro y Pedro Ángel Palaou Pérez.

Estatua de Alex Lora en Puebla es vandalizada

De acuerdo con reportes, la estatua de Alex Lora en Puebla fue víctima de vandalismo durante la noche del domingo 22 de noviembre.

Además de robarle las manos y su guitarra, la placa conmemorativa de la figura de bronce fue pintada con grafitis y uno de los ceros que tenía también le fue sustraído.

La estatua de Alex Lora en Puebla fue inaugurada el 25 de septiembre de 2018 con motivo de la celebración del 50 aniversario de la trayectoria del cantante de El Tri.

Se le encargó al artista plástico poblado, Alejandro Rivera Vilchis.

Vandalizan estatua de Alex Lora en Puebla: le roban las manos y su icónica guitarra (Captura de video)

Autoridades aseguran que restaurarán estatua vandalizada de Alex Lora en Puebla

La Gerencia del Centro Histórico de Puebla señaló que restaurará estatua vandalizada de Alex Lora.

Por su parte, Andrea Gómez Lecona, regidora de la Comisión de Arte y Cultura del Ayuntamiento de Puebla detalló que ya tuvo una mesa de trabajo con autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

De acuerdo con la funcionaria, ya cuentan cámaras de videovigilancia para colocaras donde se ubican las esculturas y que también señaló que pondrán luminarias.

Andrea Gómez Lecona explicó que el equipo para resguardar las estatuas en Puebla se encontrará conectado a la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI).

Su instalación y restauración de la estatua estaría programada para concluir en enero de 2027.