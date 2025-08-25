Tamara Vega, atleta mexicana especializada en pentatlón moderno, señaló que más del 70 por ciento de los atletas ha sufrido algún tipo de violencia , aunque sólo el 10 por ciento la denuncia.

En una conferencia en la BUAP, subrayó que nombrar y prevenir estas agresiones mediante la educación es clave para erradicar la normalización en el deporte.

Tamara Vega aboga por un entorno seguro para los atletas

En su charla, “Prevención del abuso en el deporte”, Tamara Vega explicó que la seguridad no se limita a evitar agresiones físicas.

Afirmó que también implica protegerse de violencia psicológica, emocional, sexual, económica y digital .

La atleta olímpica Tamara Vega definió conceptos como el grooming y expuso leyes relevantes como:

La ley Olimpia.

La ley de Cultura Física y Deporte.

Ley general de Juventudes.

Ley general de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Tamara Vega alerta sobre la violencia en el deporte (Cortesía)

Esto, además de los protocolos y dependencias a las que pueden acudir los afectados.

BUAP fortalece competencias deportivas para la comunidad universitaria

La abogada general de la BUAP, Miriam Ponce, destacó la esta charla de Tamara Vega forma parte de un programa de capacitación impulsado por varias dependencias universitarias.

El objetivo es consolidar una comunidad más consciente, además de promover competencias deportivas en un entorno libre de violencia.