Impulsado por el Gobierno de Alejandro Armenta se realizó el Primer Reentrenamiento Regional de la Asociación de Egresados de la Academia Nacional del FBI Capítulo México (FBINAA).

De manera presencial y remota se reunieron más de mil policías y autoridades de 14 países, 22 estados y 123 municipios en la Universidad de las Ciencias Policiales y de la Seguridad (UCIPS) los días 25 y 26 de septiembre.

UCIPS consolida visión internacional en formación policial

Durante la clausura, la rectora de la UCIPS, Silvia Victoria Serrano Zafra, destacó que este encuentro fue crucial para la institución, pues consolida una nueva visión en la formación policial.

Subrayó que, bajo la encomienda del gobernador Alejandro Armenta y en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum, la UCIPS refrenda su compromiso de profesionalizar a las instituciones de seguridad con los más altos niveles teóricos, prácticos y científicos.

Expertos nacionales e internacionales fortalecen estrategias de seguridad

Por su parte, el presidente de la FBINAA Grupo México, Alejandro Lares Valladares, señaló que estos espacios buscan acercar el conocimiento de ponentes nacionales e internacionales para fortalecer las acciones de agentes preventivos y fiscales.

El gobierno de Alejandro Armenta impulsa el Primer Reentrenamiento Regional llevado a cabo en la UCIPS. (Cortesía )

El foro convocó a expertos en seguridad de países como Colombia, Guatemala, Chile, El Salvador, Perú, Italia y Argentina, entre otros, consolidando la cooperación internacional y el fortalecimiento de estrategias en coordinación con los tres niveles de gobierno.