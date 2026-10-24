La científica Sau Lan Wu, reconocida por sus contribuciones a la física de partículas, recibió en Puebla la Medalla 2026 de la División de Partículas y Campos de la Sociedad Mexicana de Física. Su trayectoria también tiene presencia más allá de la Tierra: un asteroide que orbita entre Marte y Júpiter lleva su nombre, identificado como (177770) Saulanwu.

Con más de cinco décadas dedicadas al estudio de las partículas que componen la materia, Wu participó en tres avances fundamentales de la física moderna: el descubrimiento de la partícula jota-psi, que confirmó la existencia del quark encanto; las investigaciones decisivas para descubrir el gluón, y los trabajos que contribuyeron al descubrimiento del bosón de Higgs en 2012.

Sau Lan Wu recibe la Medalla 2026 de la Sociedad Mexicana de Física. (cortesía)

Sau Lan Wu y sus aportaciones al descubrimiento del bosón de Higgs

En 1974, Sau Lan Wu participó en el descubrimiento de la partícula jota-psi, un hallazgo que confirmó la existencia del quark encanto. Cinco años después, encabezó investigaciones decisivas para descubrir el gluón, la partícula responsable de transmitir la fuerza que mantiene unidos a los quarks dentro de protones y neutrones.

En 2012, su equipo desempeñó un papel fundamental en el descubrimiento del bosón de Higgs, relacionado con el mecanismo que da masa a las partículas elementales.

Estos avances ampliaron el conocimiento sobre la composición de la materia y las fuerzas que gobiernan el universo. Además, la investigación en física de partículas ha impulsado tecnologías con aplicaciones en medicina y computación, como detectores utilizados en diagnósticos y aceleradores empleados en tratamientos contra el cáncer.

Durante la ceremonia en Puebla, la presidenta de la División de Partículas y Campos de la Sociedad Mexicana de Física, Isabel Pedraza Morales, destacó el honor de haber trabajado con Wu y recibirla en México para reconocer su trayectoria. También subrayó la importancia de acercar a las nuevas generaciones a las personas que han contribuido a transformar la física contemporánea.

Investigadores del CERN recuerdan el descubrimiento del bosón de Higgs

Entre los asistentes estuvo Luis Roberto Flores Castillo, quien trabajó con Wu en el experimento ATLAS del CERN y participó en la búsqueda del bosón de Higgs. Durante el encuentro recordó la emoción que acompañó el anuncio del descubrimiento, realizado el 4 de julio de 2012.

Luis Roberto Flores Castillo también destacó la influencia de Wu en la formación de jóvenes investigadores, a quienes ha orientado y acompañado durante sus trayectorias académicas.

Parte de aquella experiencia quedó plasmada en el testimonio Mi historia del descubrimiento del bosón de Higgs, publicado en el número 10 de la revista Obsidiana: ciencia y cultura por México. En el texto, Wu relata la alegría de los investigadores al confirmarse los resultados y su encuentro con Peter Higgs, a quien le confesó que llevaba más de 20 años buscando aquella partícula. La respuesta de Higgs fue: “Ahora me has encontrado”.

En la ceremonia también participó Alfredo Castañeda Hernández, quien, al igual que Pedraza Morales, trabajó con Wu durante sus estudios de doctorado.

Por su parte, el director general de Obsidiana, Lamán Carranza Ramírez, señaló que las aportaciones de la científica ayudaron a completar tres piezas fundamentales del “atlas de nuestra realidad”, en referencia al conocimiento construido por la humanidad para comprender la materia y las fuerzas del universo.

Sau Lan Wu recibe la Medalla 2026 de la Sociedad Mexicana de Física. (cortesía)

Sau Lan Wu comparte un mensaje para las mujeres que quieren dedicarse a la ciencia

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia ocurrió cuando Sau Lan Wu agradeció la distinción y expresó su felicidad por visitar México por primera vez.

Durante el encuentro, una estudiante le preguntó qué consejo daría a las mujeres interesadas en desarrollar una carrera científica. Wu respondió que, en un mundo históricamente dominado por hombres, las mujeres deben insistir, trabajar y hacerse notar, pues la brillantez y la calidad de su trabajo son fundamentales para abrirse camino.

El reconocimiento distinguió tanto sus contribuciones a la física de partículas como su influencia en la formación de nuevas generaciones de investigadores.

Sau Lan Wu llegó por primera vez a México para recibir la medalla, mientras que su nombre ya forma parte de la historia espacial a través del asteroide (177770) Saulanwu, que recorre su órbita entre Marte y Júpiter.