Ricardo Gutiérrez Loyola, coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Puebla, explicó las estrategias implementadas para difundir de manera clara, inclusiva y accesible las acciones del gobierno municipal encabezado por Pepe Chedraui.
Comunicación inclusiva y efectiva en el gobierno de Pepe Chedraui
Durante su comparecencia ante las comisiones unidas de Participación Ciudadana y de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, Gutiérrez Loyola detalló que todas las acciones corresponden al programa 26 “Comunicación Asertiva y Puntual” del eje 5 “Gobierno Moderno” del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027, con la meta de incrementar en un 5% la difusión de programas y actividades en comparación con la administración anterior.
Entre los resultados más destacados se encuentran:
- 1,297 piezas informativas publicadas, incluyendo boletines, notas y comunicados.
- 65 campañas de difusión sobre distintos temas del quehacer gubernamental.
- 83 publicaciones impresas sobre planes, programas y acciones.
- En redes sociales: 618 publicaciones generales, 926 segmentadas, 27 transmisiones en Facebook y YouTube de sesiones de Cabildo, y 194 transmisiones de comisiones de regidores.
- 41 campañas de publicidad institucional para mostrar los avances del gobierno y cómo se ha transformado la ciudad en temas de Seguridad y Paz Social, Desarrollo Económico, Obras y Servicios, Bienestar y Gobierno Moderno.
Ricardo Gutiérrez Loyola explica avances tangibles y evaluación ciudadana
El coordinador también destacó la remodelación y apertura de la Sala de Prensa “Enrique Montero y Javier López Díaz”, en honor a dos pilares del periodismo poblano, así como el reconocimiento a las mujeres que integran la coordinación durante el marco del 8 de marzo, por iniciativa de la directora de Prensa e Información, Sandra Guevara Altamirano.
Para anticipar posibles riesgos mediáticos, se elaboraron 42 análisis de riesgos, oportunidades y acciones, junto con:
- 12 análisis sobre acontecimientos de coyuntura.
- 24 estudios de información pública sobre grupos o temas prioritarios.
- 9 estudios cuantitativos de evaluación.
- 8 estudios digitales sobre percepción ciudadana.
- 9 estudios de opinión sobre servicios públicos.
Gutiérrez Loyola concluyó que la Coordinación General de Comunicación cumple con sus responsabilidades apegada a los principios de transparencia, eficacia y correcto uso de recursos públicos, reforzando la comunicación efectiva con la ciudadanía.