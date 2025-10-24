Ricardo Gutiérrez Loyola, coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Puebla, explicó las estrategias implementadas para difundir de manera clara, inclusiva y accesible las acciones del gobierno municipal encabezado por Pepe Chedraui.

Comunicación inclusiva y efectiva en el gobierno de Pepe Chedraui

Durante su comparecencia ante las comisiones unidas de Participación Ciudadana y de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, Gutiérrez Loyola detalló que todas las acciones corresponden al programa 26 “Comunicación Asertiva y Puntual” del eje 5 “Gobierno Moderno” del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027, con la meta de incrementar en un 5% la difusión de programas y actividades en comparación con la administración anterior.

Ricardo Gutiérrez destaca logros de Comunicación Social en Puebla 2025. (Cortesía )

Entre los resultados más destacados se encuentran:

1,297 piezas informativas publicadas, incluyendo boletines, notas y comunicados.

65 campañas de difusión sobre distintos temas del quehacer gubernamental.

83 publicaciones impresas sobre planes, programas y acciones.

En redes sociales: 618 publicaciones generales, 926 segmentadas, 27 transmisiones en Facebook y YouTube de sesiones de Cabildo, y 194 transmisiones de comisiones de regidores.

41 campañas de publicidad institucional para mostrar los avances del gobierno y cómo se ha transformado la ciudad en temas de Seguridad y Paz Social, Desarrollo Económico, Obras y Servicios, Bienestar y Gobierno Moderno.

Ricardo Gutiérrez Loyola explica avances tangibles y evaluación ciudadana

El coordinador también destacó la remodelación y apertura de la Sala de Prensa “Enrique Montero y Javier López Díaz”, en honor a dos pilares del periodismo poblano, así como el reconocimiento a las mujeres que integran la coordinación durante el marco del 8 de marzo, por iniciativa de la directora de Prensa e Información, Sandra Guevara Altamirano.

Para anticipar posibles riesgos mediáticos, se elaboraron 42 análisis de riesgos, oportunidades y acciones, junto con:

12 análisis sobre acontecimientos de coyuntura.

24 estudios de información pública sobre grupos o temas prioritarios.

9 estudios cuantitativos de evaluación.

8 estudios digitales sobre percepción ciudadana.

9 estudios de opinión sobre servicios públicos.

Gutiérrez Loyola concluyó que la Coordinación General de Comunicación cumple con sus responsabilidades apegada a los principios de transparencia, eficacia y correcto uso de recursos públicos, reforzando la comunicación efectiva con la ciudadanía.