Circula en redes sociales un video atribuido a una jefa de enfermería del IMSS en Puebla en presunto estado de ebriedad, identificada en reportes como Elizabeth López.

La grabación muestra a una enfermera con dificultades para hablar, reacciones extrañas y una caída de la silla, aunque no existe confirmación oficial clara sobre las causas por lo que abrió debate sobre su estado de salud.

El material fue difundido por integrantes de la Sección 1 del SNTSS, mientras en redes surgieron versiones que plantean un posible colapso relacionado con estrés laboral en línea.

¿Qué se sabe del video de la jefa de enfermería del IMSS en Puebla?

De acuerdo con los señalamientos difundidos, el video habría sido grabado meses atrás y posteriormente compartido por integrantes del sindicato de trabajadores en redes a finales de octubre 2026.

Los participantes del SNTSS Sección 1 señalaron a una compañera como responsable de compartir la grabación, aunque se desconocen las razones por las que apareció nuevamente.

Jefa de enfermería del IMSS en Puebla (Captura de video)

En redes sociales, algunas publicaciones han señalado un presunto estado inconveniente durante horas laborales, mientras otras plantean que pudo tratarse de estrés o sobrecarga.

Hasta el momento, las autoridades delegacionales del IMSS en Puebla no han emitido un posicionamiento oficial que confirme qué ocurrió o explique las condiciones mostradas.

Los reportes disponibles mencionan a Elizabeth López como la persona exhibida en el video, pero esta identificación no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

En la estructura de enfermería relacionada con Puebla también aparecen Dulce María Martínez, Maribel Pérez Marín y Fabiana Maribel Zepeda Arias, en diferentes ámbitos institucionales.

Dulce María Martínez figura como jefa de Enfermeras del IMSS Puebla; Maribel Pérez Marín encabeza Enfermería de IMSS-Bienestar estatal, mientras Zepeda coordina Enfermería federal.