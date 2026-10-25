Elizabeth López, jefa de enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla, aclaró video viral suyo asegurando que no se debe a un estado de ebriedad sino a que padece disautomía.

“Quiero hoy compartir con ustedes la situación que viví hace unas horas, exactamente a las seis de la tarde. Se presenta a las urgencias del Hospital de Especialidades, María Elena, supuesta secretaria general, para escuchar a los trabajadores, en la cual fui amedrentada y fui sometida a diversas preguntas sobre mi estado de salud. Cuando yo le dije que tengo una nota médica extendida por un médico de SPPSTIMSS y un médico neurólogo, en el cual se me diagnostica disautonomía. Quien sabe de medicina sabe de lo que estoy hablando. En algunas ocasiones he estado mareada, tiendo a irme del lado derecho, situación que se está ahorita estudiando con el doctor Lecona, quien lo conoce, excelente neurólogo, está terminando con los estudios programados." Elizabeth López, jefa de enfermeras del IMSS Puebla

Mediante un clip en redes, la jefa de enfermeras explicó los verdaderos motivos por los que fue captada cayéndose y teniendo dificultades para sostenerse donde se aseguró que estaba presuntamente bajo los efectos del alcohol.

La disautonomía es un trastorno de alteración o mal funcionamiento del sistema nervioso que provoca mareos, sensación de desmayos, fatiga, sudoración alterada entre otros síntomas.

Jefa de enfermeras del IMSS Puebla asegura que padece disautonomía

De acuerdo con el testimonio de la jefa de enfermeras del IMSS Puebla aunque padece disautonomía no ha sido diagnosticada de forma específica y no tiene un tratamiento, ni ha recibido incapacidad.

😱👩🏻‍⚕️ Jefa de enfermeras del IMSS en Puebla revela su verdad y rechaza alcoholismo



📹 Luego de que circularan imágenes en las que aparece con dificultades para mantenerse de pie y hablar, la jefa de enfermeras del IMSS que fue acusada de alcoholismo, rechazó que estuviera bajo… pic.twitter.com/oQQmvcerZ7 — Fabián Gómez Hdez (@fabiangomezh) October 25, 2026

Lo que ha dificultado que pueda desempeñar sus labores y que incluso la acusen que realiza su trabajo bajo estado de ebriedad.

No obstante, Elizabeth López precisó que cuentan con su expediente y que se encuentra en proceso con medicina del trabajo para que le den un dictamen específico.

Igualmente mencionó que actualmente se le asignaron cinco servicios médicos, recibiendo presión para que estos funcione pese a que padece disautonomía.

Además de que cuestionó a la Sección 1 del SNTSS, por difundir y apoyar a quienes la están hostigando laboralmente tras su video viral difundido el pasado viernes 23 de octubre.

“Sin embargo, pese a esto, se me obliga a realizar funciones en los cinco servicios, mismas que me presionan para que los servicios funcionen y sigan funcionando. Cuando se están ahorrando una o dos plazas, aparte de que todavía se está sacando el trabajo...No es posible que mi propio sindicato venga a apoyar a las personas que son encargadas de hostigarme, de estar preguntando hasta qué horas voy al baño, cuánto tiempo me tardo, por qué me desplazo de un lado a otro.” Elizabeth López, jefa de enfermeras del IMSS Puebla

Además de que denunció sobrecarga de trabajo y hostigamiento institucional.

Jefa de enfermería del IMSS en Puebla (Captura de video)

IMSS Puebla había señalado que video de jefa de enfermeras es de 2024

Sin embargo, previo a la declaración y mediante un comunicado publicado en redes, IMSS Puebla aclaró que el video viral de su jefa de enfermeras es de hechos registrados en diciembre de 2024 en el Hospital de Especialidades.

El IMSS Puebla destacó que en su momento las autoridades hospitalarias “aplicaron las acciones administrativas conforme a la normatividad institucional”.

Además señaló que la institución estatal promueve “un entorno laboral basado en la responsabilidad y el profesionalismo”.