Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla, realizó un recorrido junto a la coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social del Gobierno de México, Leticia Ramírez Amaya, donde ambos reafirmaron su compromiso por trabajar en colaboración de CONAGUA y CEASPUE para trabajar en el río Pantepec para prevenir desastres.

“Nos queda claro que el muro es vital, también hay que dragar, tenemos maquinaria, con los impuestos de ustedes y el apoyo de la presidenta hemos comprado módulos de maquinaria y con ellos iniciaremos los trabajos” Alejandro Armenta, gobernador de Puebla

Alejandro Armenta mantiene su compromiso con la seguridad de Puebla

El mandatario destacó la importancia del trabajo que se tiene con el gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, a través de diferentes instituciones como la DEFENSA, SEMAR, la Guardia Nacional y Protección Civil para atender a las comunidades afectadas por las lluvias.

Gobierno de México y Puebla trabajan de la mano para brindar apoyo a las familias que lo perdieron todo tras las lluvias (Cortesía)

Asimismo, aseguró que el estado cuenta con el apoyo de la presidenta para que a través de Programas del Bienestar y la Comisión de Viviendas se apoye a las familias que lo perdieron todo.

Finalmente, Leticia Ramírez resaltó la importancia de trabajar en coordinación los tres niveles de gobierno para recuperar a las comunidades de la manera más eficiente.