El Coppel Moto Fest 2026, programado para este sábado 17 de octubre en Puebla, fue pospuesto debido a las condiciones climatológicas adversas, particularmente los fuertes vientos y las ráfagas registradas en la zona.

A través de un comunicado, Coppel informó que la decisión se tomó de manera preventiva, atendiendo las recomendaciones de Protección Civil estatal y municipal, con el objetivo de priorizar la seguridad y el bienestar de los asistentes.

La empresa agradeció la comprensión de la comunidad motociclista, las familias de Puebla, los proveedores, patrocinadores y aliados que forman parte de este encuentro.

¿Cuándo será el Coppel Moto Fest 2026 en Puebla?

Hasta el momento, Coppel no ha anunciado una nueva fecha para el Moto Fest 2026. La empresa indicó que dará a conocer los detalles oportunamente a través de sus canales oficiales.

El encuentro busca reunir a la comunidad en torno a las motocicletas, la música y las actividades para toda la familia. Sin embargo, las condiciones meteorológicas llevaron a aplazar la edición prevista para octubre.

La compañía reiteró que la seguridad de los clientes y de la comunidad es una prioridad, por lo que la decisión se tomó siguiendo las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.