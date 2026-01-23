Durante su gira de trabajo por Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una inversión federal de más de 5 mil millones de pesos para la ejecución de obras viales, infraestructura educativa y la continuidad de los Programas de Bienestar en beneficio de las familias poblanas.

La mandataria federal destacó que la Carretera de la Mixteca Poblana forma parte de los compromisos asumidos durante su campaña, además de la ampliación de la caseta de Amozoc y el saneamiento del Río Atoyac, entre otras acciones programadas para los años 2026 y 2027.

Avances y proyección de infraestructura en Puebla

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que uno de los ejes prioritarios en materia carretera es el tramo Cuautla–Tlapa. Explicó que en 2025 se atendió el tramo Palomas–Zacatlán de Osorio, y que para 2026 se proyecta la intervención de 36 kilómetros en los tramos Jalteteco, Izúcar de Matamoros y Acatlán de Osorio.

En el marco del Programa Lázaro Cárdenas, el funcionario federal destacó los trabajos en la carretera Tehuacán–Huajuapan de León. Respecto a la inversión mixta, informó sobre la modernización de 15 kilómetros de la carretera Puebla–Acatzingo, así como la reubicación de la caseta de Amozoc y la construcción de un viaducto de 1.4 kilómetros, que permitirá ampliar la vialidad de cuatro a seis carriles.

Asimismo, señaló que para 2026 se contempla la construcción de 10 kilómetros de caminos artesanales. En cuanto al Megabachetón 2026, precisó que se destinarán mil 228 millones de pesos para intervenir el Corredor Puebla–Veracruz y el Corredor del Golfo, además de la repavimentación de 381 kilómetros y la incorporación de un tren de pavimentación.

En materia de infraestructura educativa, Esteva Medina informó que el Bachillerato Tecnológico de Cuautlancingo se encuentra prácticamente concluido y que en 2026 iniciarán las obras del Bachillerato Tecnológico de San Andrés Cholula, así como de la Universidad Rosario Castellanos.

Alejandro Armenta reconoce apoyo de Claudia Sheinbaum para el desarrollo de Puebla

Por su parte, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, reconoció el impulso en materia de infraestructura por parte del Gobierno Federal encabezado por Claudia Sheinbaum.

Señaló que, bajo ese ejemplo, el gobierno estatal implementó los Módulos de Pavimentación, mediante los cuales se reconstruyen 33 vialidades en la capital y la zona metropolitana, con insumos donados por Petróleos Mexicanos (Pemex).

Gobierno de Sheinbaum destinará más de 5 mil mdp a infraestructura en Puebla. (Cortesía)

Además, destacó la construcción de un nuevo sistema de transporte por cable con cuatro líneas, así como las acciones federales para el saneamiento del Río Atoyac, que permitirán el rescate del lago de Valsequillo y el aprovechamiento del lirio para la producción de adoquín. Subrayó la construcción del Puente de la Transportación, una obra solicitada por comunidades indígenas desde hace más de 70 años.

Finalmente, el gobernador puntualizó el rescate de la deuda histórica del Museo Internacional del Barroco, al precisar que se liquidaron 2 mil millones de pesos, con lo cual se puso fin a un esquema financiero que obligaba al estado a destinar anualmente 500 millones de pesos. En ese espacio, anunció, se instalará la Universidad de las Bellas Artes.