Pepe Chedraui y Sergio Salomón Céspedes, presidente municipal y ex gobernador, fueron captados juntos al interior de un Starbucks de Puebla durante la mañana de hoy viernes 24 de octubre.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, el alcalde de Puebla capital y el ex gobernador del estado, se encontraron en el establecimiento ubicado en 25 Oriente y 16 de septiembre.

La reunión entre Pepe Chedraui y Sergio Salomón en un Starbucks de Puebla, se llevó a cabo en medio de los reportes sobre la presencia de grupos criminales de alta peligrosidad en el municipio.

¿CJNG y La Familia Michoacana operan en Puebla capital? (Especial)

¿Por qué se reunieron Pepe Chedraui y Sergio Salomón?

El encuentro entre Pepe Chedraui y Sergio Salomón Céspedes en un Starbucks de Puebla, se dio bajo un contexto de posible inestabilidad política e inseguridad en el municipio.

Lo anterior debido a que tan solo un día atrás, el secretario de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, Félix Pallares Miranda, admitió que en la ciudad operarían 2 grupos criminales.

Al respecto, el funcionario alertó que hay evidencias que apuntan a que en la capital del estado de Puebla, estarían operando 2 de las organizaciones delictivas de mayor peligrosidad:

Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

La Familia Michoacana

Así lo indicó al reconocer que en han aparecido en diferentes puntos de Puebla, al menos 6 narcomantas firmadas por las organizaciones y en las que se afirma que están presentes en el municipio.

Por ello, trasciende que el presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui y Sergio Salomón, ex gobernador del estado, tuvieron un encuentro informal para abordar analizar los temas de seguridad.

Pepe Chedraui y Sergio Salomón son amigos, pero han negado relación política

Cabe destacar que el propio Sergio Salomón Céspedes ha declarado que tiene una añeja relación de amistad con Pepe Chedraui, aunque también ha negado que entre ellos exista una relación política.

Lo anterior debido a que en las elecciones 2024, surgieron acusaciones sobre una posible influencia del entonces gobernador, en la designación del hoy alcalde para que fuera el candidato de Morena.

Ante ello, los dos reconocieron su amistad, a pesar de lo cual rechazaron que sus vínculos personales y amistosos hayan influido en el proceso interno del partido para la definición de la candidatura.

Hasta el momento y ante las versiones sobre la posibilidad de que su reunión en el Starbucks de Puebla se haya realizado por un tema político y de seguridad, ninguno ha emitido un pronunciamiento.