El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, supervisó la construcción del nuevo campus de la Universidad de la Salud del Estado de Puebla (USEP) en el municipio de Tepexi de Rodríguez, donde destacó que el proyecto busca combatir la pobreza, marginación y vulnerabilidad en la región, al tiempo que impulsa el desarrollo humano mediante el acceso a la educación superior.

Alejandro Armenta amplía cobertura educativa

El mandatario detalló que el gobierno construye cuatro campus de la USEP en el interior del estado con el objetivo de descentralizar los servicios educativos y formar profesionistas de la salud.

Asimismo, resaltó que la educación es una herramienta clave para combatir la desigualdad, y aseguró que la carrera de medicina y enfermería se ha convertido en una de las que tiene más demanda entre la juventud.

Alejandro Armenta destacó que la USEP impulsará el desarrollo humano (Cortesía)

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Manuel Viveros Narciso, informó que el proyecto beneficiará a más de 50 municipios del estado.

Finalmente, el rector de la Universidad de la Salud, Martín de Jesús Huerta Ruíz, destacó el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la BUAP, además de reconocer el trabajo de Alejandro Armenta con la educación y la salud, y anunció que la institución ya cuenta con 108 estudiantes, de los cuales 81 cursan médico cirujano y 27 enfermería, todos originarios de la Mixteca poblana.