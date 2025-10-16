Tras la publicación de unos videos en redes sociales, donde se muestran presuntos actos de inseguridad y amenazas al gobierno, la Policía Cibernética de San Luis Potosí informó que se han comenzado con las investigaciones de estos videos creados con inteligencia artificial para desprestigiar al gobierno.

En uno de los vídeos se puede ver como un grupo criminal interroga a un sujeto, quien asegura tener nexos con la autoridad estatal; sin embargo, las investigaciones arrojaron que el hombre del video es identificado como Erick “N”, quien se encuentra recluido desde octubre del 2024.

Policía Cibernética asegura que ya tiene presuntos responsables

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, ya se ha identificado desde donde se han compartido estos videos, por lo que esperan que en los próximos días sean detenidos los responsables.

Policía Cibernética desmiente videos con acusaciones falsas contra el gobierno de San Luis Potosí (Cortesía)

Asimismo, detallaron que los videos fueron editados con clips y con inteligencia artificial para implantar acusaciones falsas contra las autoridades.

Por su parte, Ángel Orta, titular de la Policía Cibernética, señaló que las investigaciones continúan para identificar las páginas y perfiles que difunden este tipo de información falsa, con el objetivo de manipular a la sociedad.

Finalmente, se hizo un llamado a la población para no creer este tipo de información falsa que circula en internet, así como a mantenerse informados de medios oficiales.