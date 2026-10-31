La Secretaría de Marina (Semar) activó el Plan Marina en su Fase de Auxilio ante las fuertes lluvias registradas en los últimos días en Sonora y Baja California Sur.

Las acciones por el huracán Vance se enfocan en los municipios de:

Guaymas

Empalme

Los Cabos

En esas áreas, el personal naval ayuda a la población afectada por inundaciones y condiciones climáticas adversas.

Plan Marina opera en Sonora y Baja California Sur (Semar)

Plan Marina opera en Sonora con evaluación de daños y asistencia a la ciudadanía

En el caso de Guaymas, se activó el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) con el objetivo de coordinar las labores de atención, evaluación de daños y asistencia a la ciudadanía.

Además, personal naval realiza recorridos en las colonias afectadas, labores de limpieza en viviendas y caminos, y se mantiene preparado para efectuar evacuaciones preventivas.

La dependencia destacó que el Plan Marina permite una respuesta conjunta entre autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Plan Marina opera en Sonora y Baja California Sur (Semar)

Plan Marina opera en Baja California Sur con vigilancia y apoyo a automovilistas

En Baja California Sur, marinos mantienen tareas de auxilio a la población en Los Cabos, donde se realizan recorridos de vigilancia, apoyo a personas con autos varados y monitoreo de zonas con riesgo de inundación.

En Los Cabos desplegamos 100 elementos de la Brigada de Respuesta a Emergencias (BRE), vehículos y una ambulancia para auxiliar a la población, vigilar cruces de riesgo y apoyar a automovilistas cuyos vehículos quedaron varados por las inundaciones. Semar

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales de Protección Civil y seguir las recomendaciones emitidas para evitar riesgos ante la persistencia de las lluvias.

Ante cualquier emergencia se pide llamar al: