La Secretaría de Marina (Semar) activó el Plan Marina en su Fase de Auxilio ante las fuertes lluvias registradas en los últimos días en Sonora y Baja California Sur.
Las acciones por el huracán Vance se enfocan en los municipios de:
- Guaymas
- Empalme
- Los Cabos
En esas áreas, el personal naval ayuda a la población afectada por inundaciones y condiciones climáticas adversas.
Plan Marina opera en Sonora con evaluación de daños y asistencia a la ciudadanía
En el caso de Guaymas, se activó el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) con el objetivo de coordinar las labores de atención, evaluación de daños y asistencia a la ciudadanía.
Además, personal naval realiza recorridos en las colonias afectadas, labores de limpieza en viviendas y caminos, y se mantiene preparado para efectuar evacuaciones preventivas.
La dependencia destacó que el Plan Marina permite una respuesta conjunta entre autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Plan Marina opera en Baja California Sur con vigilancia y apoyo a automovilistas
En Baja California Sur, marinos mantienen tareas de auxilio a la población en Los Cabos, donde se realizan recorridos de vigilancia, apoyo a personas con autos varados y monitoreo de zonas con riesgo de inundación.
En Los Cabos desplegamos 100 elementos de la Brigada de Respuesta a Emergencias (BRE), vehículos y una ambulancia para auxiliar a la población, vigilar cruces de riesgo y apoyar a automovilistas cuyos vehículos quedaron varados por las inundaciones.Semar
Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales de Protección Civil y seguir las recomendaciones emitidas para evitar riesgos ante la persistencia de las lluvias.
Ante cualquier emergencia se pide llamar al:
- #800MARINA1
- 800 627 4621