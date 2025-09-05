Saúl Ríos Reyes, director de seguridad pública de Cosolapa, Oaxaca, fue asesinado frente a su familia cuando cenaban en el KFC de Córdoba, Veracruz.

El ataque armado ocurrió a las 19:30 horas de la noche del jueves 4 de septiembre en la sucursal de KFC que se encuentra entre Calle 10 y Calle 11 en el centro de la ciudad.

El ataque fue directo mientras el hombre de 53 años de edad se encontraba cenando con su familia.

Saúl Ríos Reyes, murió en ataque directo en Córdoba, Veracruz

Saúl Ríos Reyes, de 53 años de edad, murió al instante debido al ataque directo. Medios locales informaron que fue asesinado con siete disparos de arma de fuego.

Ahora se sabe que el jefe de la policía de Cosolapa era originario de Zongolica, Veracruz.

Comando armado mata a Saúl Ríos Reyes y genera pánico en KFC de córdoba

Al momento del ataque hubo pánico entre clientes y empleados del restaurante KFC de Córdoba, hasta donde llegaron elementos policiales, servicios médicos y posteriormente peritos de la Fiscalía Regional de Justicia, quienes iniciaron una investigación.

Al expolicía se le realizó una neurocirugía por parte de las autoridades de Procuración de Justicia.

Tras ello, fue entregado a su familia para la velación y sepultura del cuerpo.

El asesinato de este policía se suma a la ola de asesinatos de policías locales en varios estados.

Veracruz se encuentra en el quinto lugar con 15, solo rebasado por Sinaloa con 29, Guanajuato con 25, Michoacán con 22 y Guerrero con 17.